Now is your spark: Mit den Technologien von Huawei für alle Szenarien ist jeder der Star seines eigenen Lebens

Huawei Launch in Bangkok: Intelligenz für alle Szenarien eröffnet ein neues Kapitel des intelligenten Lebens

BANGKOK, 9. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Am 7. Mai 2026 veranstaltete Huawei die globale Produkteinführung „Now Is Your Spark" in Bangkok, Thailand, wo das HUAWEI MatePad Pro Max, die HUAWEI WATCH FIT 5 Series, die HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition und andere innovative Produkte offiziell vorgestellt wurden. Mit der Technologie für alle Szenarien sind diese Geräte eine echte Erweiterung für globale Nutzer, um die Welt zu erkunden und sich auszudrücken.

Ein ultraschlankes Flaggschiff-Tablet, das neue Maßstäbe für mobile Produktivität setzt

HUAWEI MatePad Pro Max HUAWEI WATCH FIT 5 Pro HUAWEI nova 15 Max

Huawei hat das HUAWEI MatePad Pro Max bei diesem Launch weltweit vorgestellt. Das HUAWEI MatePad Pro Max kombiniert raffiniertes Design, ein erstklassiges Display, Produktivität auf PC-Niveau und eine umfassende Palette an Kreativ-Tools und bietet so eine erstklassige Tablet-Leistung in einem bemerkenswert dünnen und leichten Formfaktor. Mit einem Gewicht von 499 g und einer Dicke von nur 4,7 mm – selbst die exklusive PaperMatte Edition wiegt nur 509 g – ist das HUAWEI MatePad Pro Max das dünnste und leichteste Tablet unter den Tablets von über 13 Zoll.

Intelligente Wearables – ein frisches Lineup für die nächste Generation

Huawei hat eine neue Reihe von intelligenten Wearables vorgestellt, die auf die junge Generation zugeschnitten sind. Die HUAWEI WATCH FIT 5 Serie behält ihr kultiges, quadratisches Design bei, das jetzt mit einer eleganten, lebendigen Ästhetik überzeugt. Es führt Benutzer durch ansprechende und leicht zugängliche Mini-Workouts, die zu einem aktiveren Lebensstil anregen. Die Serie unterstützt auch eine breite Palette von Wettkampfsportarten, darunter Radfahren, Golf, Trailrunning und Tennis. Mit fortschrittlichen Tracking-, Analyse- und Anleitungsfunktionen wird es den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht, von der täglichen Fitnessroutine bis hin zum Leistungssport.

Die HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, die bei dieser Veranstaltung zum ersten Mal vorgestellt wird, ist eine professionelle Laufuhr, die den Look und das Gefühl eines Marathonlaufs verkörpert. Sie bietet einen neuen Lauffähigkeitsindex (RAI) und ein professionelles Trainingscamp-Dashboard, das den Läufern tiefere Dateneinblicke bietet, um intelligenter und auf einem noch höheren Niveau zu trainieren.

Huawei hat sich mit der renommierten Schmuckdesignerin Francesca Amfitheatrof zusammengetan, um die HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition herauszubringen. Dieses von der blühenden Schönheit des Frühlings inspirierte Design mit 99 natürlichen Diamanten und diamantgeschliffenem Saphirglas ist ein tragbares Fest der weiblichen Kraft und Vitalität.

Huawei hat auch neue Premium-Flaggschiff-Kinderuhren vorgestellt: die HUAWEI WATCH KIDS X1-Serie. Ausgestattet mit einer hochauflösenden Kamera auf der Vorder- und Rückseite, einer 110° Ultra-Weitwinkel-Frontkamera und einem 1,82-Zoll-AMOLED-Bildschirm, der ein größeres Display und ein breiteres Sichtfeld bietet. Das Gerät verfügt außerdem über ein abnehmbares und drehbares Gehäuse und eine AR-Spaßfunktion, mit der Kinder jeden wertvollen Moment ihrer Erkundungen festhalten können.

Ein neues Telefonerlebnis für die vielfältigen Bedürfnisse junger Nutzer

Huawei hat das HUAWEI nova 15 Max offiziell vorgestellt. Hiermit wird das Erlebnis neu definiert für eine Generation, die mit Leidenschaft bei der Sache ist und hohe Anforderungen hat. Es ist mit einer 50-MP-RYYB-Ultra-Vision-Kamera ausgestattet und liefert selbst bei schwachem Licht oder Gegenlicht lebensechte Farben. Der 8.500-mAh-Super-Akku sorgt für eine ganztägige Nutzungsdauer und macht Schluss mit der Angst vor leerem Akku. Das besonders widerstandsfähige Gehäuse ist sturzsicher, sodass alltägliche Stöße kein Problem mehr darstellen. In Kombination mit dem lebendigen OLED-Bildschirm und den symmetrischen Stereo-Doppellautsprechern ist ein intensives audiovisuelles Erlebnis immer in Reichweite. Von der Fotografie bis zur Akkulaufzeit und von der Langlebigkeit bis zu den audiovisuellen Inhalten – das HUAWEI nova 15 Max unterstützt jede Leidenschaft.

Von Flaggschiff-Tablets bis hin zu Smartwatches für Kinder – das vernetzte Geräte-Ökosystem von Huawei baut seine Präsenz im täglichen Leben von Nutzern auf der ganzen Welt weiter aus. Huawei setzt sich weiterhin für eine Technologie ein, die nicht nur nützlich ist, sondern auch eine echte Bereicherung darstellt, eine Technologie, die Inspiration weckt. Huawei freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Nutzern auf der ganzen Welt, um Menschen dabei zu helfen, besser zu leben und zu arbeiten, wo immer sie sind.

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