Now Is Your Spark : Huawei offre à chacun la possibilité d'être la star de sa propre vie grâce à des technologies adaptées à tous les scénarios

Le lancement de Huawei à Bangkok déclenche l'intelligence multi-scénarios et ouvre un nouveau chapitre de la Smart Life

BANGKOK, 9 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 7 mai 2026, Huawei a organisé le lancement mondial de produits « Now Is Your Spark » à Bangkok, en Thaïlande, où elle a officiellement dévoilé le HUAWEI MatePad Pro Max, la série HUAWEI WATCH FIT 5, la HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, ainsi que d'autres produits innovants. Dotés d'une technologie adaptée à de multiples scénarios, ces appareils constituent une véritable extension permettant aux utilisateurs internationaux d'explorer le monde et de s'exprimer.

HUAWEI MatePad Pro Max HUAWEI WATCH FIT 5 Pro HUAWEI nova 15 Max

Une tablette phare ultra-fine qui redéfinit les standards en matière de productivité mobile

Huawei a présenté le HUAWEI MatePad Pro Max à l'occasion de ce lancement. Combinant un design élégant, un écran haut de gamme, une productivité de niveau PC et une suite complète d'outils créatifs, le HUAWEI MatePad Pro Max offre les performances d'une tablette phare dans un format remarquablement fin et léger. Avec un poids de 499 g et une épaisseur de 4,7 mm (même la version exclusive PaperMatte Edition ne pèse que 509 g) le HUAWEI MatePad Pro Max est la tablette la plus fine et la plus légère parmi les tablettes de 13 pouces et plus.

Des appareils portables modernisés pour la prochaine génération

Huawei a présenté une nouvelle gamme de produits portables intelligents destinés à la jeune génération. La série HUAWEI WATCH FIT 5 conserve son design carré emblématique, désormais rehaussé d'une esthétique élégante et vibrante. Il guide les utilisateurs à travers des mini-entraînements engageants et accessibles, encourageant un mode de vie plus actif. Cette série soutient également un large éventail de sports de compétition, notamment le cyclisme, le golf, la course à pied et le tennis. Grâce à ses fonctions avancées de suivi, d'analyse et d'orientation, elle répond à des besoins variés, qu'il s'agisse d'une activité physique quotidienne ou d'un sport de compétition.

Présentée pour la première fois lors de cet événement, la HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition est une montre de course professionnelle inspirée de l'esthétique et de l'esprit des marathons. Elle comprend un nouvel indice unique de performance de course (Running Ability Index, RAI) et un tableau de bord professionnel pour les camps d'entraînement, offrant aux coureurs des données plus approfondies pour s'entraîner plus intelligemment et courir plus efficacement.

Huawei s'est associée à la célèbre créatrice de bijoux Francesca Amfitheatrof pour lancer la HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Inspiré par la beauté florissante du printemps, ce modèle présente 99 diamants naturels et un verre saphir taillé en diamant, une célébration de la force et de la vitalité féminines à porter.

Huawei a également présenté de nouvelles montres haut de gamme pour enfants : la série HUAWEI WATCH KIDS X1. Équipées d'une caméra haute définition à l'avant et à l'arrière, ces montres sont dotées d'une caméra frontale ultra grand angle de 110° et d'un écran AMOLED de 1,82 pouce, offrant un affichage plus grand et un champ de vision plus large. Ces appareils comprennent également un corps détachable et rotatif et une fonction AR amusante, permettant aux enfants d'immortaliser chaque moment précieux de leurs explorations.

Une nouvelle expérience téléphonique pour répondre aux besoins variés des jeunes utilisateurs

Huawei a officiellement lancé le HUAWEI nova 15 Max, redéfinissant l'expérience d'une génération passionnée de gaming et de prises de vue nettes. Équipé d'une caméra RYYB Ultra Vision de 50 mégapixels, il offre des couleurs réalistes, même dans des conditions de faible luminosité ou de rétroéclairage. La super batterie de 8 500 mAh permet une utilisation tout au long de la journée, supprimant ainsi l'anxiété liée à la batterie. Son boîtier ultra résistant aux chutes fait en sorte que les chocs quotidiens ne soient plus un souci. Grâce à son écran OLED brillant et à des haut-parleurs doubles stéréo symétriques, il est possible de bénéficier d'une expérience audiovisuelle immersive, toujours à portée de main. De la photographie à l'autonomie de la batterie, de la durabilité à l'audiovisuel, le HUAWEI nova 15 Max est au service de toutes les passions.

Des tablettes phares aux montres connectées conçues pour les enfants, l'écosystème d'appareils connectés de Huawei ne cesse de s'imposer dans la vie quotidienne des utilisateurs du monde entier. Huawei reste attachée à une technologie qui n'est pas seulement utile, mais véritablement enrichissante, une technologie qui inspire. Huawei se réjouit de poursuivre sa collaboration avec les utilisateurs du monde entier, en aidant les gens à mieux vivre et à mieux travailler, où qu'ils soient.

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