Michter's annonce la première mise en bouteille de bourbon de 25 ans d'âge en trois ans

« Le bourbon qui a été sélectionné pour cette production par Dan McKee et notre maître de vieillissement Andrea Wilson est vraiment extraordinaire », a commenté le président de Michter's, Joseph J. Magliocco. « Une caractéristique de nos whiskeys plus âgés est qu'ils ont le caractère magnifiquement complexe tout en n'étant pas trop boisés, a observé Wilson.

En tant que maître distillateur chez Michter's, McKee est le gardien ultime des produits de la distillerie. Lorsque j'ai goûté ces fûts de 25 ans d'âge, je me suis réjoui de leur qualité. »

Michter's a une riche et longue tradition d'offrir des whiskeys américains classiques d'une qualité irréprochable. Avec chacune de ses offres de production limitées vieillie jusqu'à leur pleine maturité, la gamme de Michter's hautement appréciée comprend du bourbon, du rye whiskey et du whiskey américain. Actuellement, le distillateur basé à Louisville distribue tous ses whiskeys car la demande dépasse l'offre.

La preuve d'alcool de cette production 2020 est de 116,2, et le prix de détail suggéré aux États-Unis pour une bouteille de 750 ml s'élève à 1 000 USD. Pour de plus amples informations, consultez le site www.michters.com et suivez-nous sur Instagram , Facebook et Twitter .

