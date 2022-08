Michter's brengt US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whiskey voor de tweede keer ooit op de markt

LOUISVILLE, Kentucky, 23 augustus 2022 /PRNewswire/ -- In september 2022 zal Michter's Distillery zijn US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whiskey op de markt brengen voor verkoop in de VS en aan exportlanden. Deze whiskey werd al eens eerder in 2019 uitgebracht.

Michter's Limited Release Toasted Barrel Finish Sour Mash

"Bij Michter's zijn we trots op het geweldige werk dat ons productieteam heeft verricht om ons Toasted-programma te creëren," aldus Joseph J. Magliocco, de voorzitter van Michter's. "We proberen altijd nieuwe dingen om whiskeys van de hoogste kwaliteit te maken en met de release van onze US*1 Toasted Barrel Bourbon in 2014 werden we het eerste bedrijf dat een Amerikaanse toasted barrel whiskey aanbood. Het is geweldig om te zien hoe deze nieuwe categorie de afgelopen 8 jaar een hoge vlucht heeft genomen."

Om deze speciale Toasted-release te maken, begint Michter's met vaten volledig gerijpte US*1 Sour Mash Whiskey. "Dit gebrande product is een prachtige whiskey die eerst smaakt als een zoete en heerlijke bourbon en dan een rogge-achtige kruidigheid heeft in de afdronk," aldus Dan McKee, de meesterstoker van Michter's. Michter's US*1 Sour Mash wordt vervolgens overgegoten in speciaal gebrande vaten voor extra rijping. Het exacte toastprofiel van het tweede vat wordt vakkundig bepaald door de rijpingsmeester van Michter's, Andrea Wilson. Over haar toastselectie zegt Wilson: "De Toasted Sour Mash van 2022 is een verbeterde versie van onze Sour Mash doordat er toetsen van gerookte honing en gemberkoekjes aan zijn toegevoegd, met het accent van gebrand eikenhout. De zoete en kruidige balans van onze US*1 Sour Mash wordt hierbij in ere gehouden. Het werken aan de Toasted-serie brengt echt de invloed van het vat naar voren en toont de toewijding van het Michter's team om voortdurend uitzonderlijke whiskey te leveren."

Toen Michter's US*1 Sour Mash, de basis van deze Toasted-release, in 2019 werd geselecteerd door The Whisky Exchange als "Whisky of the Year", was dit de eerste keer ooit dat een whiskey uit de Verenigde Staten deze eer behaalde. Michter's US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whiskey is 86 proof en zal in de VS verkocht worden voor een adviesprijs van $100 per 750ml fles.

Behalve de hoofdstokerij in Shively, in de buurt van Louisville, is Michter's ook nog actief op twee andere locaties in Kentucky. In Springfield verbouwt Michter's op zijn landgoed van 83 hectare eigen graan, terwijl Michter's in het centrum van Louisville zijn tweede distilleerderij heeft in het historische Fort Nelson Building. Michter's Fort Nelson Distillery ligt op een toplocatie in West Main Street tegenover Louisville Slugger en in hetzelfde blok als het Frazier Museum. De distilleerderij beschikt over het legendarische pot still-systeem uit Michter's Pennsylvania. Er zijn ook educatieve rondleidingen met whiskeyproeverijen en The Bar at Fort Nelson, waar klassieke cocktails worden geserveerd die zijn samengesteld door David Wondrich, historicus gespecialiseerd in gedistilleerde dranken en cocktails.

Michter's maakt alom geprezen whiskeys in beperkte hoeveelheden. Omdat de vraag groter is dan het aanbod vindt de verkoop plaats op basis van toewijzing. Michter's staat bekend om zijn small batch bourbon, single barrel bourbon, single barrel rye, small batch American whiskey en small batch sour mash whiskey.

In oktober 2021 werd Michter's uitgeroepen tot de meest gewaardeerde Amerikaanse whiskey in een onderzoek dat in 25 landen werd uitgevoerd. In januari 2021 werd Michter's in het Annual Brands Report van Drinks International uitgeroepen tot het populairste Amerikaanse whiskeymerk.

Ga voor meer informatie naar www.michters.com en volg ons op Instagram, Facebook en Twitter.

Foto's met hoge resolutie beschikbaar op aanvraag.

Contactpersoon: Joseph J. Magliocco

502 774 2300 x580

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882843/Michter_s_Limited_Release_Toasted_Barrel_Finish_Sour_Mash.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg

SOURCE Michter's Distillery