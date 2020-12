Michter's pleure la perte du maître distillateur émérite Willie Pratt

LOUISVILLE, Kentucky, 29 décembre 2020 /PRNewswire/ -- C'est avec une profonde tristesse que Michter's annonce le décès hier du maître distillateur émérite Willie Pratt.

Michters_Distillery___Willie Michters_Distillery___Willie_Smiling Michters_Distillery___Willie_1st_Barrel Courtesy of Whisky Magazine

Né en 1942 d'une mère institutrice et d'un père mineur de charbon vivant dans la ville de Hazard dans l'est du Kentucky, Willie part à Louisville pour chercher un emploi à l'âge de 20 ans. Il rejoint le grand distillateur Brown-Forman, qui paie ses études en lui faisant suivre des cours du soir et en lui faisant obtenir son diplôme à l'université de Louisville. Willie a travaillé pendant plus de quatre décennies à divers postes chez Brown-Forman, où il a fait partie pendant plusieurs années du comité de la société chargé d'étudier la distillation, la tonnellerie et les conditions de vieillissement.

À 65 ans, Willie a pris sa retraite de Brown-Forman, mais sa passion pour l'industrie du bourbon l'a ramené au travail. En 2007, Willie a rejoint Michter's en tant que maître distillateur. Au début de son mandat dans l'entreprise, il a supervisé le programme de production de Michter's qui a été mené dans une autre distillerie du Kentucky avant que Michter's ne puisse se permettre d'avoir sa propre installation de production. Finalement, Willie a supervisé la conception et la construction de la distillerie ultramoderne Shively de Michter's. Lorsque Willie a décidé de travailler à un horaire réduit, il a confié le poste de maître distillateur de Michter's à Pam Heilmann, à laquelle Dan McKee a finalement succédé. Willie a continué à servir en tant que maître distillateur émérite de la société et est resté activement impliqué dans la production de Michter's jusqu'à sa mort.

En 2017, Willie a été intronisé au Hall of Fame de The Whisky Magazine. « Travailler avec Willie et l'avoir comme ami était un cadeau formidable. Lorsque les défis semblaient insurmontables, c'est là que le leadership de Willie s'imposait. Il était un paradigme de force et de courage », a déclaré le président de Michter's, Joseph J. Magliocco. Axé sur la qualité, Willie était gentiment appelé « Dr. No » par les représentants de Michter's parce qu'il refusait de mettre le whisky en bouteille avant de l'avoir jugé bon, même si le whisky était nettement plus vieux que l'âge indiqué sur l'étiquette.

Willie était respecté et aimé par l'équipe de Michter's qu'il a aidé à construire. « Des moments comme celui-ci me font réaliser à quel point j'ai eu la chance de pouvoir apprendre de l'un des grands de l'industrie. Cela va me manquer de ne plus pouvoir rester dans la distillerie avec Willie, à parler de la fabrication du whisky et à écouter l'histoire de sa vie », a déclaré Dan McKee, maître distillateur de Michter's. Andrea Wilson, le maître de la maturation de Michter's, a déclaré : « Il n'est pas fréquent dans votre carrière que vous ayez l'occasion de vous asseoir et d'écouter quelqu'un qui a plus de 50 ans d'expérience dans ce secteur et qui s'est donné corps et âme dans chaque détail. Faire du bourbon n'était pas un travail pour Willie, c'était de la pure joie. » Pam Heilmann, maître distillateur émérite de Michter's, a déclaré : « C'était un plaisir et l'occasion d'une vie de travailler avec Willie. Les années que nous avons passées ensemble m'ont permis d'approfondir mes connaissances et de développer mon savoir sur l'industrie du bourbon grâce à sa sagesse et à sa tutelle. »

Les passe-temps de Willie comprennent la pêche en Floride, la moto et le pilotage de son Cherokee quatre places. Il laisse derrière lui sa femme Patsy, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et son chien Sophie.

Contact :

Joseph J. Magliocco

502-774 2300 x580

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1392465/Michters_Distillery___Willie.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1392464/Michters_Distillery___Willie_Smiling.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1392463/Michters_Distillery___Willie_1st_Barrel.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1392466/Michters_Distillery___Willie_Pratt.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg

Related Links

https://michters.com/



SOURCE Michter's Distillery