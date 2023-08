Michter's brengt zijn Toasted Barrel Finish Rye op de markt

LOUISVILLE, Ky., 22 augustus 2023 /PRNewswire/ -- In september brengt Michter's Distillery zijn US*1 Toasted Barrel Finish Rye op de markt.

"We brachten in 2014 de eerste whisky van een Amerikaanse distilleerderij op de markt op basis van geroosterde vaten omdat we dol waren op het unieke smaakprofiel. Op dat moment hadden we geen idee dat het een nieuwe whiskycategorie zou creëren voor mensen om van te genieten," aldus Joseph J. Magliocco, President van Michter.

Michter's Toasted Barrel Finish Rye

Michter's Meester dan de rijping Andrea Wilson houdt toezicht op het speciale rijpingsprotocol dat Michter's Toasted Barrel Rye ondergaat. "Onze Meester-distilleerder Dan McKee en ik selecteren eerst volledig gerijpte vaten van onze US*1 Rye", aldus Wilson. "Vervolgens hevelen we de inhoud van elk van die roggevaten voor de afwerking over in een tweede vat, gemaakt van speciaal hout dat volgens onze specificaties natuurlijk aan de lucht is gedroogd en 24 maanden in de buitenlucht is geroosterd, maar niet is verkoold", vervolgt Wilson. De Toasted Barrel Finish Rye is ontworpen om de prachtige extractieresiduen van de afwerking van een geroosterd vat te laten zien, die een opmerkelijk karakter geven en bijdragen aan een uitzonderlijke ervaring."

Volgens Meester-distilleerder McKee is 108,9 (54,45% ABV) de gemiddelde vatdichtheid voor de geroosterde roggevaten die voor deze versie zijn gebotteld. De adviesprijs van Michter's Toasted Barrel Finish Rye is USD 120 voor een fles van 750 ml in de V.S. Over de whisky zei McKee: "Ik hou van rogge in het algemeen, en deze Toasted Rye in het bijzonder is een allesomvattende smaakervaring."

Michter's heeft een lange en rijke geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whiskeys van onberispelijke kwaliteit. Elk product uit het beperkte aanbod van Michter's wordt gerijpt tot het perfect op dronk is. De veelgeprezen portfolio omvat bourbon, rye of roggewhiskey, sour mash whiskey en American whiskey. In oktober 2022 werd Michter's in een wereldwijd onderzoek uitgeroepen tot de meest bewonderde Amerikaanse whisky. In januari 2023 werd Michter's door Drinks International in hun jaarlijkse merkenrapport uitgeroepen tot het nummer 1 meest populaire Amerikaanse whiskymerk.

