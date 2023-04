Michter's pakt met capaciteitsinvesteringen tekorten aan en kondigt nieuwe release van 10 Year Rye aan

LOUISVILLE, Ky., 26 april 2023 /PRNewswire/ -- Aangezien Michter's door de sterke vraag nog steeds met voorraadbeperkingen wordt geconfronteerd, onderneemt het bedrijf stappen om de capaciteit op verantwoorde wijze uit te breiden. In de afgelopen jaren heeft Michter's de fermentatiecapaciteit uitgebreid door zes 18.000-gallon fermentoren toe te voegen die gemaakt zijn door het in Louisville gevestigde Vendome Copper & Brass Works. Eind 2022 heeft Michter's de operationele werkzaamheden in zijn belangrijkste Shively-distilleerderij uitgebreid naar 24/7. Daarnaast heeft Michter's aanzienlijke investeringen gedaan in zijn bottelactiviteiten. Het bedrijf ging in januari 2023 live met nieuwe bottelapparatuur om de productie van zijn geweldige whisky te verhogen.

Hoewel deze maatregelen op korte termijn waarschijnlijk niet aan de binnenlandse en internationale vraag zullen voldoen, geven ze wel aan in welke mate Michter's de consument tegemoet wil komen zonder in te leveren op het hoogste kwaliteitsniveau waarvoor het merk wordt gewaardeerd.

"We erkennen de frustratie van sommige van onze trouwe klanten wanneer nieuwe whisky al snel niet meer verkrijgbaar is. We willen de trouwe klanten van Michter's laten weten dat we investeringen blijven doen om het merk te laten groeien zonder afbreuk te doen aan de uitzonderlijke kwaliteit waar het merk om bekend staat", aldus Andrea Wilson, Michter's Master of Maturation. "Onze planning bestrijkt een periode van meer dan 30 jaar voor onze whisky's. Daarbij hanteren we modellen om de verkoop te plannen en doen we er alles aan om trouw te blijven aan de kwaliteit van onze whisky's," voegde ze eraan toe.

Al meer dan 20 jaar is Michter's Executive Vice President Steve Ziegler belast met het toewijzen van de Kentucky whisky's die Michter's aanbiedt aan de distributeurs en importeurs van het bedrijf. "Mijn werk was jaren geleden een stuk eenvoudiger toen we het geluk hadden om in eigen land in een maand tijd 50 verpakkingen van drie flessen te verkopen", aldus Ziegler op. "In vergelijking met veel andere whiskybedrijven zijn we nog steeds een klein bedrijf. Daar waar onze meesterdistilleerder Dan McKee en onze meester van de rijping Andrea Wilson beslissen wanneer specifieke vaten volgens hun normen gerijpt zijn en klaar zijn om te worden vrijgeven, doe ik mijn best om die whisky onder onze klanten te verspreiden. Op dit moment kunnen we helaas niet aan de vraag voldoen en pakken we het tekort aan zonder afbreuk aan de kwaliteit te doen."

Hoewel Michter's de productie in de loop der jaren zorgvuldig heeft opgevoerd, blijft Michter's vastbesloten om de hoge kwaliteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. "Ons doel is om de beste Amerikaanse whisky te maken", aldus meesterdistilleerder Dan McKee. "We zouden er graag meer van kunnen aanbieden, maar dat doen we pas als de whisky klaar is op het niveau dat de trouwe klanten van Michter's verwachten. Ik ben wat dat betreft blij te kunnen melden dat we de 2023 release van Michter's 10 Year Rye introduceren."

Hoewel alle soorten Michter's gedistribueerd blijven worden, brengt de distilleerderij voor het eerst sinds juli 2022 10 Year Rye uit. Michter's 10 Year Rye, een rye in Kentucky-stijl met een flinke hoeveelheid maïs en gemoute gerst in de mashbill, heeft in de VS een adviesprijs van USD 200 per fles van 750 ml.

Wilson, Michter's meester van de rijping, licht toe: "De release van 10 Year Rye is een elegante whisky, vol kruiden en honingkarakters met warme specerijen, wat resulteert in een betoverende, rijke, soepele drinkervaring. Ik hoop dat deze whisky een glimlach zal toveren bij iedereen die de smaak ervaart, en blijven daarnaast nog meer prachtige Michter's aanbieden."

Michter's heeft een rijke en lange traditie in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whisky's van uitzonderlijke kwaliteit. Michter's portfolio omvat rogge, bourbon, sour mash whisky en Amerikaanse whisky, waarbij elke whisky maximaal gerijpt is. In oktober 2022 werd Michter's in een wereldwijd onderzoek uitgeroepen tot de meest bewonderde Amerikaanse whisky. In januari 2023 werd Michter's door Drinks International in hun jaarlijkse merkenrapport uitgeroepen tot het nummer 1 meest populaire Amerikaanse whiskymerk.

