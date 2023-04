Michter's remédie aux pénuries par des investissements dans ses capacités de production et annonce le lancement d'une nouvelle version du 10 Year Rye

LOUISVILLE, Kentucky, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Alors que Michter's continue à faire face à des contraintes de stock en raison d'une forte demande, l'entreprise prend des mesures pour accroître ses capacités de manière responsable. Ces dernières années, Michter's a renforcé ses capacités de fermentation en acquérant six fermenteurs de plus de 68 000 litres fabriqués par Vendome Copper & Brass Works, une entreprise basée à Louisville. À la fin de l'année 2022, Michter's a fait passer sa principale distillerie, Shively, en mode de fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En outre, Michter's a réalisé d'importants investissements dans ses activités de mise en bouteille. La société a mis en service un nouvel équipement de mise en bouteille en janvier 2023 afin de mettre sur le marché davantage de grands whiskies.

Bien qu'il soit peu probable que ces mesures satisfassent la demande nationale et internationale à court terme, elles témoignent d'un engagement constant à offrir davantage de Michter's aux consommateurs sans sacrifier le niveau de qualité le plus élevé qui fait la réputation de la marque.

« Nous sommes conscients de la frustration de certains de nos fidèles clients lorsqu'ils ont du mal à trouver certaines versions de Michter's sur les étagères. Nous voulons que nos fidèles consommateurs de Michter's sachent que nous essayons de continuer à investir dans la croissance de la marque tout en maintenant le niveau exceptionnel de nos whiskies », a déclaré Andrea Wilson, maître de la maturation chez Michter's. « Nous avons un horizon de planification de plus de 30 ans pour nos whiskies, nous utilisons des modèles pour planifier les ventes et nous travaillons dur pour rester fidèles à la qualité de nos whiskies », a-t-elle ajouté.

Depuis plus de 20 ans, Steve Ziegler, vice-président exécutif de Michter's, est chargé de la répartition des whiskies du Kentucky proposés par Michter's entre les distributeurs et les importateurs de la société. « Mon travail était beaucoup plus facile il y a quelques années, lorsque nous avions la chance de vendre 50 packs de trois bouteilles au niveau national en un mois », explique Steve Ziegler. « Nous sommes encore très petits par rapport à de nombreux autres producteurs de whisky. Notre maître distillateur Dan McKee et notre maître de la maturation Andrea Wilson déterminent à quel moment des fûts spécifiques sont vieillis selon leurs normes et prêts à être commercialisés, et je fais de mon mieux pour distribuer ce whisky à nos clients. Malheureusement, ce que nous mettons sur le marché n'est tout simplement pas suffisant pour répondre à la demande actuelle, et nous nous efforçons de combler cette lacune sans faire de concessions. »

Tout en augmentant la production de façon réfléchie au fil des ans, Michter's reste déterminé à maintenir sa grande qualité et, si possible, à l'améliorer. « Notre objectif est de produire le meilleur whisky américain », a déclaré le maître distillateur Dan McKee. « Nous aimerions pouvoir en offrir davantage, mais nous ne le ferons pas tant que le whisky ne sera pas à la hauteur des attentes de nos fidèles consommateurs de Michter's. Je pense que nous avons de bonnes nouvelles à partager à cet égard, et c'est pourquoi je suis si heureux de présenter la version 2023 du Michter's 10 Year Rye. »

Alors la distribution de toutes les versions de Michter's se poursuit, la distillerie propose le 10 Year Rye pour la première fois depuis juillet 2022. Seigle de style Kentucky composé d'une bonne quantité de maïs et d'orge brassée, Michter's 10 Year Rye est proposé aux États-Unis à un prix de vente suggéré de 200 dollars par bouteille de 750 ml.

Said Wilson, maître de la maturation chez Michter's a déclaré : « La version du 10 Year Rye est élégante, mais riche en caractéristiques d'herbes et de miel accompagnées d'épices chaudes, ce qui procure une expérience de dégustation captivante, riche et douce. J'espère qu'il fera sourire tous ceux qui en feront l'expérience, alors que nous nous efforçons de mettre sur le marché encore plus de Michter's merveilleux. »

Michter's a une longue et riche tradition d'offre de whiskys américains traditionnels de qualité exceptionnelle. Chacun de ses produits est vieilli jusqu'à sa maturité maximale. Le portefeuille de Michter's comprend du rye, du bourbon, du sour mash whiskey et du whisky américain. En octobre 2022, Michter's a été nommé le whiskey américain le plus apprécié lors d'une enquête menée à l'échelle mondiale. En janvier 2023, Michter's a été nommée marque de whiskey américain la plus en vogue selon le Rapport annuel des marques de Drinks International.

