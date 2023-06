Microland a été reconnu une fois de plus en tant que leader dans le domaine du réseau - solutions et services définis par logiciel dans ISG Provider Lens™ 2023 sur l'ensemble des marchés américains et britanniques

BANGALORE, Inde, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- Microland, un leader mondial de la transformation numérique, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui qu'il a été reconnu comme un leader en matière de SD-WAN géré, de la transformation réseau défini par logiciel (SDN) (conseil et mise en œuvre), ainsi que de fournisseurs de technologies et de services de réseaux d'entreprise dans ISG Provider Lens™ Network - Software Defined Solutions and Services - Royaume-Uni et États-Unis. Dans cette même évaluation basée sur les données, Microland a également émergé en tant qu'étoile montante dans les technologies et services Edge, ainsi que dans les solutions et services Secure Access Service Edge (SASE).

L'ISG Provider Lens™ for Network - Software Defined Solutions and Services est un rapport de recherche qui évalue les capacités des fournisseurs de services ainsi que propose les tendances du marché et les meilleures pratiques en matière de réseau pour les entreprises. Le marché connaît une croissance rapide, stimulée par la demande croissante de réseaux agiles, sécurisés et rentables. Les principaux fournisseurs investissent massivement dans la recherche et le développement, ainsi que dans des partenariats, afin d'étendre leurs capacités et leur portée sur le marché.

Ce qui différencie Microland, c'est son large éventail d'offres de technologies de réseau hautement différenciées, y compris les services de conseil en réseau, les services de transformation de réseau, les service de réseau gérés, les services câblés et sans fil, les Network as a Service, les SD-WAN et SASE, la 5G privée, et bien plus encore.

L'ISG Provider Lens™ for Network - Software Defined Solutions and Services comprend cinq quadrants et évalue les fournisseurs en fonction de leur vision, de leur stratégie, de leur technologie, de leurs offres de services, de leurs produits, de leurs partenariats et de leurs modèles de tarification.

L'ISG a reconnu que le portefeuille unique de technologies de réseau de Microland, sa présence significative sur le marché et son approche axée sur le client étaient des facteurs clés qui ont permis à l'entreprise d'obtenir la position de leader et d'étoile montante dans toutes les catégories, à la fois sur les marchés des États-Unis et du Royaume-Uni. En outre, l'ISG a souligné les points forts de Microland dans les domaines suivants :

SD-WAN géré : les capacités d'automatisation de Microland stimulent la productivité et permettent aux clients de bénéficier de l'AIOps, ce qui leur permet d'atteindre les objectifs commerciaux souhaités

Services de transformation SDN (conseil et mise en œuvre) : Le portefeuille d'offres à trois volets de Microland (conseil, transformation et gestion) stimule la productivité en donnant la priorité à l'orientation client et à l'UX

Technologie et services de réseaux d'entreprise : Microland se concentre sur l'activation des technologies de nouvelle génération, y compris l'automatisation, l'analyse et l'IA, afin de fournir des solutions et des services centrés sur le client pour répondre à leurs besoins commerciaux

Technologies et services de pointe : La vision de Microland se concentre sur les opérations unifiées, telles que la fabrication intelligente et la cyber-résilience, afin de libérer le potentiel des technologies de pointe

Secure Access Service Edge (SASE) : Microland offre des services et des solutions SASE totalement agnostiques et comprend tout, du conseil à l'exploitation, en fonction des besoins du client

Avimanyu Basu, analyste en chef chez ISG, a déclaré : « Microland se distingue encore davantage en automatisant la mise en œuvre d'une plate-forme technologique. Elle fournit une plateforme complète sur des modules de transformation, qui aide les clients à mettre en œuvre n'importe quelle solution technologique, contrairement aux concurrents qui n'offrent qu'un approvisionnement sans contact et des solutions ponctuelles pour la transformation technologique. »

À propos de cette reconnaissance, Robert Wysocki, vice-président principal et responsable international des solutions client - Réseaux et cybersécurité chez Microland, a déclaré : « Nous sommes extrêmement ravis d'être positionnés comme Leaders dans ISG Provider Lens™ Network - Software Defined Solutions and Services pour la deuxième année consécutive. Microland continue d'investir et d'innover dans ses solutions et ses plateformes afin d'être centré sur le client et de favoriser les résultats commerciaux par le biais d'une transformation et d'opérations de réseau axées sur la plateforme. Cette reconnaissance de l'ISG réaffirme notre investissement continu dans notre approche des services réseau basée sur les plateformes. »

À propos de Microland

La prestation de Microland en matière de numérique consiste à permettre à la technologie faire plus et de s'immiscer moins. Comme nous aidons les entreprises à adopter les technologies de nouvelle génération, nous veillons à ce que cette adoption de l'excellence soit prévisible, fiable et stable.

Créée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 700 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Pour plus d'informations, consultez le site web de l'entreprise à l'adresse www.microland.com

Contact pour les médias :

Dipa Sahu

[email protected]

À propos de l'ISG

L'ISG (Information Services Group) est une société de recherche et de conseil technologique de premier plan au niveau mondial. C'est un partenaire commercial de confiance pour plus de 800 clients, dont plus de 75 des 100 plus grandes entreprises du monde. La société se spécialise dans la transformation digitale, y compris l'automation, le cloud et le data analytics ; le conseil en sourcing ; la gestion de la gouvernance et des risques ; le conseil en télécommunications ; la stratégie technologique et la conception des opérations ; la gestion du changement ; l'analyse des marchés et l'étude des évolutions technologiques.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.isg-one.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2129367/Microland_ISG_Provider_Lens.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1343841/4123133/Microland_Logo.jpg

