Microland ahora será un socio de primer nivel en el programa de socios de ServiceNow

LONDRES, SAN JOSÉ, California y BANGALORE, India, 12 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Microland, líder global en transformación digital, anunció que ahora es socio de primer nivel en el programa de socios de ServiceNow. Como socio global de servicios profesionales y administrados, Microland ofrece una amplia gama de soluciones y servicios de transformación comercial y de TI en la plataforma ServiceNow para sus clientes globales. La transición de Microland a socio de primer nivel ratifica sus éxitos en la metodología de evaluación de socios de ServiceNow, que identifica las actividades, los logros y los compromisos que demuestran el nivel de inversión en ServiceNow y la madurez en el acceso al mercado de Microland.

A medida que las plataformas de flujo de trabajo digital se están convirtiendo rápidamente en la base de las unidades de negocio en una empresa, los profesionales de la tecnología reconocen la necesidad de ofrecer observabilidad y automatización para aplicaciones modernas distribuidas que puedan ayudar a identificar, explorar, correlacionar y abordar problemas en toda la pila tecnológica. En este esfuerzo, Microland anunció el lanzamiento de SmartCenter 2.0, una plataforma interna basada en la plataforma ServiceNow con capacidades de observabilidad e hiperautomatización que son posibles gracias a las propiedades intelectuales (PI) de Microland establecidas, como Intelligeni, Microbots y SmartInsights.

SmartCenter 2.0 viene con un conjunto preconfigurado de soluciones para la gestión de servicios empresariales (ESM) que ofrece infraestructura tecnológica y observabilidad de aplicaciones, diagnósticos cognitivos basados en IA/ML y soluciones de remediación automatizadas proporcionadas a través de una sólida plataforma para mejorar la experiencia del usuario. SmartCenter 2.0 ofrece soluciones en sectores como recursos humanos, seguridad y adquisiciones, y se puede implementar fácilmente en los sectores de servicios comerciales, atención médica y ciencias biológicas, fabricación, sector público, comercio minorista, viajes y hotelería, así como servicios públicos.

Con SmartCenter 2.0, los clientes de Microland podrán optimizar sus procesos comerciales y de TI, impulsar la eficiencia de los procesos y mejorar la visibilidad de los recursos, lo que puede generar mejoras en la experiencia y la productividad de los empleados, a la vez que reducirá significativamente sus costos de operaciones de TI. Conozca más sobre SmartCenter 2.0 y la alianza con ServiceNow.

Satish Sukumar, vicepresidente sénior y director global de plataformas de Microland, expresó: "Nos entusiasma ser reconocidos como un socio de primer nivel de ServiceNow, lo que nos ofrece nuevas oportunidades para atender a nuestros clientes globales. Nuestro trabajo con ServiceNow nos ha permitido fortalecer SmartCenter 2.0, que ofrece una automatización avanzada basada en la nube con una profunda capacidad de observabilidad en todo el panorama tecnológico del cliente. Hemos enriquecido SmartCenter 2.0 con flujos de trabajo avanzados que pueden acelerar las implementaciones".

Microland ha sido un socio de confianza para las implementaciones de ServiceNow para varias empresas globales. Un ejemplo de ello es su alianza estratégica con Weir Group para gestionar su implementación de ServiceNow. Microland ha colaborado con Weir Group para ayudarlos a agilizar las cargas de trabajo y los procesos, mejorar su nivel de automatización, gestionar la deuda técnica y liberar valor con cada versión de actualización de la plataforma ServiceNow. Microland le ofrece servicios de implementación y gestión a Weir Group en toda la gestión de servicios de TI (ITSM), los recursos humanos, la gestión de activos de servicio (SAM) y diversas integraciones a través del centro de integración.

"Microland ha sido un socio de confianza para garantizar que obtengamos el mejor valor de nuestra implementación de ServiceNow. Son receptivos y, lo que es más importante, tienen la experiencia de servicio correcta para colaborar con nosotros en nuestro proceso de transformación digital. Sus esfuerzos concertados para trabajar junto a nuestros equipos para promover iniciativas centrales son muy encomiables", afirmó George Matheson, director de Transformación Global de Servicios Básicos de Sistemas de Información y Tecnología (IS&T) de The Weir Group PLC.

"Nos entusiasma que Microland haya aprovechado nuestro modelo de cocreación y haya desarrollado una solución única en la plataforma ServiceNow", afirmó Ravi Asrani, vicepresidente global del Negocio de Proveedores de Servicios de ServiceNow. Agregó además que "Smart Center 2.0 es un excelente ejemplo de la expansión de una oferta como servicio, y esperamos con ansias nuestro compromiso continuo".

Acerca de Microland

El compromiso de Microland con "hacer realidad lo digital" permite que la tecnología haga más y moleste menos. Facilitamos la transición de las empresas hacia la infraestructura digital de última generación a través de nuestra amplia cartera de servicios, que incluye la nube y los centros de datos, las redes, el entorno laboral digital, la ciberseguridad y el IoT Industrial. Nos aseguramos de que la adopción de servicios digitales sea predecible, confiable y estable.

Microland está haciendo realidad lo digital para las empresas con un enfoque definido en servicios que suponen mayor relevancia que nunca para nuestros clientes actuales y potenciales, lo que garantiza los resultados comerciales. Constituida en 1989 y con sede principal en Bangalore, India, Microland cuenta con más de 4.500 especialistas digitales en oficinas y centros de prestación de servicios en Asia, Australia, Europa, Oriente Medio y Norteamérica.

