Microland passe au rang de Partenaire privilégié dans le cadre du programme de partenariat de ServiceNow

Microland annonce le lancement de SmartCenter 2.0 pour offrir des capacités d'observabilité et d'hyperautomatisation sur la plateforme ServiceNow®

LONDRES, SAN JOSE, Californie, et BENGALURU, Inde, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ --Microland, un leader mondial de la transformation numérique, a annoncé son passage au rang de Partenaire privilégié dans le cadre du programme de partenariat ServiceNow. En tant que Partenaire mondial de services professionnels et gérés, Microland offre à ses clients internationaux une large gamme de solutions et de services de transformation commerciale et informatique sur la plateforme ServiceNow. Le passage de Microland au rang de Partenaire privilégié confirme ses réalisations selon la méthodologie d'évaluation des partenaires de ServiceNow, qui identifie les activités, les réalisations et les engagements qui démontrent le niveau d'investissement de Microland dans ServiceNow et sa maturité sur le marché.

Dans un contexte où les plateformes de flux de travail numériques deviennent rapidement la base des unités commerciales au sein de l'entreprise, les professionnels de la technologie reconnaissent la nécessité d'assurer l'observabilité et l'automatisation des applications distribuées modernes, ce qui permet d'identifier, d'explorer, de corréler et de résoudre les problèmes dans l'ensemble de la pile technologique. Dans cette optique, Microland a annoncé le lancement de SmartCenter 2.0, une plateforme interne construite sur la plateforme ServiceNow et dotée de capacités d'observabilité et d'hyper-automatisation issues des IP bien établis de Microland, notamment Intelligeni , Microbots et SmartInsights .

SmartCenter 2.0 est doté d'une suite préconfigurée de solutions pour la gestion des services d'entreprise (ESM), qui assure l'observabilité de l'infrastructure technologique et des applications, offre des diagnostiques cognitifs basés sur l'IA/ML et des mesures correctives automatisées via une plateforme robuste afin d'améliorer l'expérience utilisateur. SmartCenter 2.0 fournit des solutions pour les services de RH, de sécurité et d'approvisionnement, et peut être facilement déployée dans les secteurs des services aux entreprises, de la santé et des sciences de la vie, de la fabrication, du secteur public, de la vente au détail, des voyages et de l'hôtellerie, et des services publics.

Avec SmartCenter 2.0, les clients de Microland seront en mesure d'optimiser leurs processus informatiques et commerciaux, d'accroître l'efficacité des processus et d'améliorer la visibilité des ressources, ce qui peut contribuer à améliorer l'expérience et la productivité des employés tout en réduisant considérablement les coûts des opérations informatiques. En savoir plus sur SmartCenter 2.0 et le partenariat avec ServiceNow .

Satish Sukumar, vice-président principal et responsable mondial des plates-formes chez Microland, a déclaré : « Nous sommes ravis de notre reconnaissance en tant que Partenaire privilégié de ServiceNow, ce qui nous offre de nouvelles opportunités pour servir nos clients internationaux. Notre collaboration avec ServiceNow nous a permis de renforcer SmartCenter 2.0, qui offre une automatisation avancée basée sur le cloud avec une observabilité approfondie du paysage technologique des clients. Nous avons enrichi SmartCenter 2.0 de flux de travail avancés qui peuvent accélérer les déploiements. »

Microland est un partenaire de confiance pour le déploiement de ServiceNow dans plusieurs entreprises internationales. Un exemple concret en est le partenariat stratégique conclu avec Weir Group pour la gestion du déploiement de ServiceNow. Microland a collaboré avec Weir Group pour l'aider à rationaliser les charges de travail et les processus, à augmenter le degré d'automatisation, à gérer la dette technique et à libérer de la valeur à chaque mise à niveau de la plateforme ServiceNow. Microland fournit à Weir Group la mise en œuvre et les services gérés dans les domaines de l'ITSM, des RH, de la gestion des actifs de service (SAM) et de diverses intégrations utilisant Integration Hub.

« Microland est un partenaire de confiance qui veille à ce que nous tirions le meilleur parti de notre déploiement de ServiceNow. Microland est à l'écoute et, plus important encore, possède l'expertise ServiceNow adéquate pour collaborer avec nous tout au long de notre parcours de transformation numérique. Les efforts concertés déployés par Microland pour travailler aux côtés de nos équipes afin de soutenir des initiatives essentielles sont tout à fait louables », a déclaré George Matheson, directeur de la transformation mondiale des services de base IS&T chez The Weir Group PLC.

« Nous sommes ravis que Microland ait su tirer parti de notre modèle de co-création et développer une solution unique en plus de la plateforme ServiceNow », a déclaré Ravi Asrani, vice-président mondial de l'activité des fournisseurs de services chez ServiceNow. « Il a ajouté que : « Smart Center 2.0 est un excellent exemple d'extension d'une offre en tant que service et nous nous réjouissons de la poursuite de notre engagement. »

À propos de Microland

L'engagement de Microland à « faire du numérique une réalité » permet à la technologie de faire plus en prenant moins de place. Nous facilitons la transition des entreprises vers l'infrastructure numérique nextGen grâce à notre vaste gamme de services, notamment le cloud et les centres de données, les réseaux, le lieu de travail numérique, la cybersécurité et l'IoT industriel. Nous veillons à ce que l'adoption des services numériques soit prévisible, fiable et stable.

Microland fait du numérique une réalité pour les entreprises en mettant l'accent sur des services qui sont plus pertinents que jamais pour nos clients et nos prospects, garantissant ainsi des résultats commerciaux. Créée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.microland.com/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg

