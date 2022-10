Microland torna-se um Premier Partner no programa ServiceNow Partner

Microland anuncia o lançamento do SmartCenter 2.0 para oferecer recursos de observabilidade e hiperautomação na ServiceNow Platform®

LONDRES, SAN JOSE, Califórnia e BENGALORE, Índia, 12 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Microland, líder global em transformação digital, anunciou sua promoção para Premier Partner no ServiceNow Partner Program. Como parceira global de serviços profissionais e gerenciados, a Microland oferece na plataforma ServiceNow uma ampla gama de soluções e serviços de transformação de negócios e TI para seus clientes globais. A transição da Microland para Premier Partner valida suas conquistas na metodologia de avaliação de parceiros da ServiceNow, que identifica as atividades, conquistas e compromissos que demonstram o nível de investimento da Microland na ServiceNow e a maturidade de lançamento no mercado.

À medida que as plataformas de fluxo de trabalho digital estão se tornando rapidamente a base de unidades de negócios em uma empresa, os profissionais de tecnologia estão reconhecendo a necessidade de oferecer observabilidade e automação para aplicações distribuídas modernas que possam ajudar a identificar, explorar, correlacionar e solucionar problemas em toda a estrutura de tecnologia. No contexto desse desafio, a Microland anunciou o lançamento do SmartCenter 2.0, uma plataforma interna desenvolvida na plataforma ServiceNow com recursos de observabilidade e hiperautomação derivados de IPs Microland estabelecidos, incluindo Intelligeni, Microbots e SmartInsights.

O SmartCenter 2.0 vem com um conjunto pré-configurado de soluções para gerenciamento de serviços corporativos (ESM) que oferece infraestrutura de tecnologia e observabilidade de aplicações, diagnóstico cognitivo com base em IA/AM e correção automatizada para melhorar a experiência do usuário fornecida por meio de uma plataforma robusta. O SmartCenter 2.0 oferece soluções em RH, segurança e compras e pode ser prontamente implementado em setores de serviços de negócios, saúde e ciências da vida, manufatura, setor público, varejo, viagens e hospitalidade e serviços públicos.

Com o SmartCenter 2.0, os clientes da Microland poderão otimizar seus processos de TI e de negócios, aumentar a eficiência dos processos e melhorar a visibilidade de recursos que podem levar a melhorias na experiência e produtividade dos funcionários, ao mesmo tempo em que reduzirão significativamente seus custos de operações de TI. Saiba mais sobre o SmartCenter 2.0 e a parceria com a ServiceNow.

Satish Sukumar, vice-presidente sênior e diretor global de plataformas da Microland, disse: "Estamos entusiasmados por sermos reconhecidos como um Premier Partner do ServiceNow, que traz novas oportunidades para atendermos nossos clientes globais. Nosso trabalho com a ServiceNow nos permitiu fortalecer o SmartCenter 2.0, que oferece automação avançada baseada em nuvem com profunda observabilidade em todo o cenário de tecnologia do cliente. Enriquecemos o SmartCenter 2.0 com fluxos de trabalho avançados que podem acelerar as implementações."

A Microland tem sido uma parceira de confiança para implementações do ServiceNow para várias empresas globais. Um caso concreto é sua parceria estratégica com o Weir Group para gerenciar sua implementação na ServiceNow. A Microland colaborou com o Weir Group para ajudá-los a agilizar as cargas de trabalho e os processos, aumentar o grau de automação, gerenciar dívidas técnicas e liberar valor em cada atualização de versão da plataforma ServiceNow. A Microland oferece serviços de implementação e gerenciamento para o Weir Group em ITSM, RH, gestão de ativos de serviço (SAM) e várias integrações usando o Integration Hub.

"A Microland tem sido uma parceira de confiança para garantir que obtenhamos o melhor valor de nossa implementação na ServiceNow. Eles são receptivos e, mais importante, têm a experiência correta na ServiceNow para colaborar conosco em nossa jornada de transformação digital. Seus esforços conjuntos para trabalhar com nossas equipes para liderar iniciativas essenciais são altamente elogiáveis," disse George Matheson, diretor de transformação global – serviços centrais de informação e tecnologia, The Weir Group PLC.

"Estamos entusiasmados porque a Microland aproveitou nosso modelo de cocriação e desenvolveu uma solução única sobre a plataforma ServiceNow," disse Ravi Asrani, vice-presidente global de negócios de provedores de serviços da ServiceNow. Ravi acrescentou ainda que "o Smart Center 2.0 é um ótimo exemplo de expansão de uma oferta como um serviço e contamos com nosso engajamento contínuo."

Sobre a Microland

O compromisso da Microland com "Making Digital Happen" (tornar o digital uma realidade) permite que a tecnologia faça mais e interfira menos. Facilitamos a transição das empresas para a infraestrutura digital de última geração por meio de nosso diversificado portfólio de serviços, incluindo nuvem e data centers, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e IoT industrial. Garantimos que a adoção dos serviços digitais seja previsível, confiável e estável.

A Microland está tornando o digital possível para empresas com foco exclusivo em serviços que são mais relevantes do que nunca para os nossos clientes e clientes potenciais, garantindo resultados nos negócios. Constituída em 1989 e com sede em Bengalore, na Índia, a Microland conta com mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e pontos de entrega na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

