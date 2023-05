Microland ernennt Rajesh Kharidehal zum Chief Financial Officer

BANGALORE, Indien, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ --Microland, Indiens führendes Unternehmen für digitale IT-Transformation, gab heute die Ernennung von Rajesh Kharidehal zum Chief Financial Officer des Unternehmens bekannt.

Microland Names Rajesh Kharidehal as Chief Financial Officer

Rajesh ist eine erfahrene und reife Führungspersönlichkeit mit mehr als 25 Jahren Erfahrung. Er wird an den Gründer, Vorsitzenden und Geschäftsführer von Microland, Pradeep Kar, berichten und die gesamte Finanzfunktion von Microland sowie die Bereiche Investorenbeziehungen, Recht und Compliance, allgemeine Verwaltungsdienste, Beschaffung sowie Risiko und Compliance des Unternehmens überwachen.

Rajesh kommt zu Microland von Quess Corp Limited, wo er 4 Jahre lang als Chief Business Officer des Unternehmens tätig war. In dieser Funktion hat er eng mit dem Vorstandsvorsitzenden zusammengearbeitet, um die strategische Finanzplanung der Gruppe voranzutreiben, die Präsentationen für den Vorstand zu halten und die Unternehmensrisiko- und ESG-Initiative der Gruppe zu leiten.

Bevor er zu Quess kam, war Rajesh 5 Jahre lang Vice President und Unit Financial Controller bei Infosys, wo er die Unternehmensfinanzen und die globalen Tochtergesellschaften leitete. Vor Infosys war Rajesh 7 Jahre lang bei IBM India tätig und hatte mehrere Führungspositionen im Finanzbereich inne, unter anderem am Hauptsitz von IBM in Armonk, USA.

Rajesh begann seine Karriere bei Deloitte Haskins and Sells als Berater, bevor er zu GE Capital International Services in den Bereich Finanzen und Buchhaltung wechselte.

"Wir freuen uns, dass Rajesh Kharidehal als CFO zu Microland stößt", sagte Pradeep Kar, Gründer, Vorsitzender und Managing Director von Microland. "Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche und ist mit seinem umfassenden Fachwissen in den Bereichen Finanzen, Betrieb und globale Strategie die ideale Wahl, um das weitere Wachstum und die Rentabilität von Microland voranzutreiben."

Rajesh hat einen Bachelor-Abschluss in Handel und ist ein zertifizierter Wirtschaftsprüfer.

Informationen zu Microland

Bei der Bereitstellung digitaler Lösungen von Microland geht es darum, dass die Technologie mehr leistet und sich weniger einmischt. Wir unterstützen Unternehmen bei der Umstellung auf die Technologien der nächsten Generation und sorgen dafür, dass diese Umarmung der Brillanz vorhersehbar, zuverlässig und stabil ist.

Microland wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangalore, Indien. Das Unternehmen verfügt über mehr als 4.700 digitale Spezialisten in Niederlassungen und Lieferzentren in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.microland.com.

Medienkontakt:

Dipa Sahu

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2071885/Rajesh_Kharidehal_Microland.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg

SOURCE Microland