Microland nomeia Rajesh Kharidehal como diretor financeiro

BANGALORE, Índia, 10 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Microland, empresa líder em transformação de TI digital da Índia, anunciou hoje a nomeação de Rajesh Kharidehal como diretor financeiro da empresa.

Rajesh é um líder experiente e maduro com mais de 25 anos de experiência e se reportará ao fundador, presidente e diretor administrativo da Microland, Pradeep Kar, e supervisionará a função financeira geral da Microland, relações com investidores, jurídico e conformidade, serviços gerais de administração, aquisições e risco e funções de conformidade da empresa.

Rajesh ingressa na Microland vindo da Quess Corp Limited, onde foi diretor de negócios da empresa por 4 anos. Nessa função, ele trabalhou em estreita colaboração com o presidente para conduzir as finanças estratégicas do grupo, as apresentações da diretoria, além de liderar o risco empresarial e a iniciativa ESG do grupo.

Antes de ingressar na Quess, Rajesh foi vice-presidente e controlador financeiro da unidade na Infosys por 5 anos, onde liderou finanças comerciais e subsidiárias globais. Antes da Infosys, Rajesh trabalhou na IBM Índia por 7 anos e ocupou vários cargos de liderança financeira, incluindo uma passagem pela sede da IBM em Armonk, EUA.

Rajesh iniciou sua carreira na Deloitte Haskins and Sells como consultor antes de se mudar para a GE Capital International Services em finanças e contas.

"Estamos entusiasmados por Rajesh Kharidehal ingressar na Microland como CFO", disse Pradeep Kar, fundador, presidente e diretor administrativo da Microland. "Ele tem mais de 25 anos de experiência no setor de tecnologia e sua ampla experiência em finanças, operações e estratégia global fazem dele a escolha ideal para garantir o crescimento e rentabilidade contínuos da Microland".

Rajesh é bacharel em Comércio e um Contador Certificado.

A oferta digital da Microland é sobre fazer com que a tecnologia faça mais e interfira menos. À medida que ajudamos as empresas a migrar para tecnologias de última geração, garantimos que essa adoção de brilhantismo seja previsível, confiável e estável.

Incorporada em 1989 e com sede em Bangalore, na Índia, a Microland tem mais de 4700 especialistas digitais em vários escritórios e centrais de entrega na Ásia, na Austrália, na Europa, no Oriente Médio e na América do Norte.

Para mais informações, acesse o site da empresa em www.microland.com.

