Microland nomeia Navneet Khandelwal como diretor financeiro

Navneet assumirá o cargo de CFO sucedendo S Raja Gopalan, que anunciou sua aposentadoria após trabalhar 21 anos na empresa. Navneet se reportará a Pradeep Kar, presidente e diretor administrativo da Microland, e supervisionará as atribuições financeiras gerais da Microland, relações com investidores, departamento jurídico e de conformidade, serviços administrativos em geral, departamento de compras e funções de risco e conformidade da empresa.

Navneet ingressa na Microland vindo da Zensar Technologies, uma empresa de serviços de TI listada, onde atuou como CFO por quatro anos. Ele tem vasta experiência em estratégia global, planejamento financeiro e operações, fusões e aquisições e duas décadas de experiência no setor de TI.

Antes de ingressar na Zensar, Navneet trabalhou na Wipro por 17 anos, e sua última atribuição na Wipro foi como CFO dos negócios digitais da Wipro. Além disso, foi o parceiro financeiro estratégico que liderou a função de finanças empresariais para as empresas de manufatura e saúde.

"Estamos entusiasmados em receber Navneet Khandelwal na Microland como CFO", disse Pradeep Kar, presidente e diretor administrativo da Microland. "Ele tem duas décadas de experiência no setor de tecnologia, e sua ampla experiência em finanças, operações e estratégia global fazem dele a escolha perfeita para impulsionar o crescimento contínuo e a rentabilidade da Microland." Kar acrescentou: "Gostaria de agradecer a S Raja Gopalan por suas contribuições significativas para o sucesso da Microland nas últimas duas décadas e lhe desejo tudo de bom na aposentadoria."

Navneet é bacharel em Comércio e é contador certificado.

Sobre a Microland

O compromisso da Microland com "Making Digital Happen" (tornar o digital uma realidade) permite que a tecnologia faça mais e interfira menos. Facilitamos a transição das empresas para a infraestrutura digital de última geração por meio de nosso diversificado portfólio de serviços, que inclui nuvem e data centers, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e IoT industrial. Garantimos que a adoção dos serviços digitais seja previsível, confiável e estável.

No mundo sob impacto da COVID, a Microland está tornando o digital possível para empresas com foco em serviços que são mais relevantes do que nunca para nossos clientes e clientes potenciais, garantindo resultados nos negócios.

Constituída em 1989 e com sede em Bengaluru, na Índia, a Microland conta com mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e pontos de entrega na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

Leia mais aqui: https://www.microland.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1736174/Navneet_Khandelwal.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg

FONTE Microland

