Microland obtient la très convoitée migration de Windows Server et SQL Server vers la spécialisation avancée Microsoft Azure

BANGALORE, Inde, LONDRES et ATLANTA, 18 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Microland , une société de services numériques de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la migration de Windows Server et de SQL Server vers la spécialisation avancée Microsoft Azure. Cette reconnaissance est une validation des connaissances approfondies, de la vaste expérience et de l'expertise de Microland en matière de migration des charges de travail basées sur Windows Server et SQL Server vers Azure.

Cette reconnaissance est exclusivement accordée aux partenaires qui répondent aux critères stricts de réussite des clients et de compétence du personnel, tout en passant un audit indépendant de leurs pratiques de migration. Il positionne Microland comme un partenaire de choix pour les entreprises qui cherchent à moderniser leurs applications et à tirer pleinement parti des avantages que peut offrir le cloud computing. Cela est beaucoup plus pertinent aujourd'hui dans le contexte de la récente fin de prise en charge de Windows Server 2008 R2 et de SQL Server 2008 R2. Il s'agit d'une reconnaissance des compétences avancées de Microland et de sa capacité à s'associer à ses clients pour transférer leurs charges de travail existantes vers le cloud, en fournissant des services de bout en bout du cycle de vie, notamment la planification, l'évaluation, la conception et la migration.

« Notre partenariat avec Microsoft continue de se renforcer, et nous sommes heureux d'avoir reçu l'accréditation de spécialisation avancée Azure pour nos compétences en matière de migration des charges de travail Windows et SQL vers le cloud. Microland est un nom de confiance dans l'espace d'Azure, avec des aptitudes et des compétences très variées en matière de gestion des cloud hybrides. Cette spécialisation renforce notre engagement à apporter des capacités Azure avancées à nos clients comme faisant partie de notre cadre d'excellence en matière de livraison », a noté Sivakumar Thiyagarajan, vice-président senior Alliances stratégiques chez Microland.

Microland est partenaire de Microsoft depuis 1995 et a obtenu 9 Gold Competencies, et l'Azure Competency avancé dans la migration SQL et Windows. Microland a beaucoup travaillé avec des clients du monde entier pour la migration de leurs applications vers Azure, en utilisant Azure App Service, Service Environment, SQL Managed Instance, Data Factory, App Insights, Data Lake, Data Bricks, Azure Kafka et AppFabric.

Gavriella Schuster, vice-présidente de l'entreprise, One Commercial Partner (OCP), Microsoft Corp. a commenté : « La spécialisation avancée de la migration de Windows Server et SQL Server vers Microsoft Azure met en évidence les partenaires qui peuvent être considérés comme les plus compétents lorsqu'il s'agit de migrer des charges de travail Windows vers Azure. Microland a clairement démontré qu'elle possède à la fois les compétences et l'expérience nécessaires pour offrir à ses clients un chemin de migration réussie afin qu'ils puissent commencer à profiter des avantages du cloud. »

Microland soutient ses clients issus de multiples secteurs, notamment les BFSI (services bancaires et financiers et produits d'assurances), la distribution, les hautes technologies, la pharmacie et les sciences de la vie, grâce à ses capacités de services intégrés de transformation des applications et de l'infrastructure en nuage, qui leur permettent véritablement d'optimiser et de faire pivoter leurs investissements cloud. Grâce à son expertise approfondie en matière de gestion de patrimoine hybride et de tendances technologiques du cloud, Microland aide ses clients à réduire leurs dépenses d'investissement et leurs coûts administratifs tout en améliorant les performances, la sécurité et la fiabilité. En plus des services de migration et d'exploitation des clouds hybrides, le portefeuille de solutions de Microland comprend l'économie du cloud, la transformation des centres de données, les services de reprise après sinistre et le DevOps. Microland a également investi de manière significative dans ses solutions propriétaires, notamment sa plate-forme AIOps, Intelligeni, qui permet l'automatisation des centres de données. Microland a également créé des centres d'excellence pour les services de migration pour une gamme de solutions Microsoft.

À propos de Microland

L'engagement de Microland à « faire du numérique une réalité » permet à la technologie de faire plus et de s'immiscer moins. Nous facilitons la transition des entreprises vers l'infrastructure numérique nextGen grâce à notre vaste gamme de services, notamment le cloud et les centres de données, les réseaux, le lieu de travail numérique, la cybersécurité et l'IoT industriel. Nous veillons à ce que l'adoption des services numériques soit prévisible, fiable et stable.

Dans le monde touché par la COVID, Microland fait du numérique une réalité pour les entreprises en mettant l'accent sur des services qui sont plus pertinents que jamais pour nos clients et nos prospects, garantissant ainsi des résultats commerciaux.

Créée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.microland.com/

Contact pour les médias : [email protected]

À PROPOS DE MICROSOFT

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique pour une ère d'environnements cloud et de périphériques intelligents. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'en faire plus.

