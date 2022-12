Microland reconhecida como líder no Magic Quadrant™ do Gartner® de 2022 pelos serviços de gerenciamento de rede pelo terceiro ano consecutivo

BANGALORE, Índia, LONDRES e SAN JOSÉ, Califórnia, 7 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Pelo terceiro ano consecutivo, a Microland foi nomeada líder no Quadrante Mágico™ do Gartner® de 2022 pelos serviços de gerenciamento de rede. A Microland foi reconhecida por sua capacidade de execução e integridade da visão nesta área.

Microland Recognized as a Leader for the Third Consecutive Year in the 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Managed Network Services

No mundo pós-COVID, a Microland melhorou sua abordagem à transformação e ao gerenciamento de rede por meio da mudança do seu foco para a experiência e a produtividade do usuário. A nova metodologia de gerenciamento de rede centrada no usuário otimiza a produtividade, a experiência e a segurança por meio de uma política de acesso baseada na personalização, na priorização de aplicações específicas para as empresas de acordo com a demanda e melhora nas operações com a utilização de automação, inteligência artificial para operações de TI (AIOps), e análise. Acreditamos que a redefinição do nosso foco e as nossas inovações para enriquecer a experiência do usuário por meio de operações inteligentes de rede tenham produzido um aumento da satisfação do cliente, o que culminou com a nossa colocação como líder no Magic Quadrant ™ do Gartner® pelos serviços de gerenciamento de rede.

Nosso pacote de soluções, chamado Microland Intelligent Network Experience (m.i.n.e.), oferece serviços de rede de ponta a ponta, desde consultoria e avaliação até serviços de transformação, além de serviços gerenciados. O conjunto de soluções m.i.n.e. abrange as principais tecnologias de rede de última geração, incluindo SD-LAN, SD-WAN, SASE, OT Network, SDN para centros de dados, rede em nuvem e 5G privado. O conjunto de soluções m.i.n.e. é baseado em uma plataforma exclusiva, chamada Network Assurance Platform (NAP), nosso acelerador de transformação desenvolvido internamente e plataforma de excelência nas operações.

Robert Wysocki, vice-presidente sênior e líder global de soluções para clientes - Redes e segurança cibernética da Microland disse: "Estamos extremamente empolgados por nossa empresa ter sido classificada como líder no Magic Quadrant™ do Gartner® de 2022 pelos serviços de gerenciamento de rede pela terceira vez consecutiva. Acreditamos que essa classificação funcione como um reconhecimento do nosso compromisso contínuo com uma abordagem inovadora para mudar do gerenciamento de rede baseado em infraestrutura para o gerenciamento de rede centrado no usuário, e esse reconhecimento do Gartner reafirma a confiança que nossos clientes têm em nossa empresa devido ao nosso incansável foco em inovação, otimização e capacidade de promover a eficiência."

Para saber mais sobre o reconhecimento, acesse: https://www.microland.com/analyst-insights/leader-gartner-magic-quadrant-for-managed-network-services-2022

Isenção de responsabilidade do Gartner

O GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço do Gartner e Magic Quadrant é uma marca registrada do Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas aqui com autorização. Todos os direitos reservados.

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha que os usuários de tecnologia selecionem somente os fornecedores com as maiores classificações ou outra designações. As publicações de pesquisa do Gartner representam as opiniões da organização de pesquisa e consultoria do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Microland

O compromisso da Microland em "Making Digital Happen" (Tornar o digital uma realidade) permite que a tecnologia faça mais e interfira menos. Facilitamos a transição das empresas para a infraestrutura digital de última geração por meio do nosso amplo portfólio de serviços, incluindo nuvem e centros de dados, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e IoT industrial. Garantimos que a adoção doas serviços digitais seja previsível, confiável e estável.

A Microland está mais do que nunca tornando a vida digital em realidade para as empresas com um foco preciso nos serviços que são mais relevantes para os nossos clientes e clientes em potencial, garantindo resultados para os negócios. Incorporada em 1989 e com sede em Bangalore, Índia, a Microland tem mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e centros de entrega na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

Leia mais aqui: https://www.microland.com/

Contato para a imprensa: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1963801/Microland_2022_Gartner_Magic_Quadrant.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg

FONTE Microland

SOURCE Microland