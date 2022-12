Microland reconnu comme un leader dans le Magic Quadrant™ 2022 de Gartner® pour les services de réseau gérés pour la troisième année consécutive

BANGALORE, Inde, LONDRES et SAN JOSE, Californie, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Pour la troisième année consécutive, Microland a été reconnu comme un leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour les services de réseau gérés. Microland a été reconnu pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision dans cet espace.

Dans le monde d'après COVID-19, Microland a amélioré son approche de la transformation et de la gestion des réseaux en se concentrant sur l'expérience utilisateur et la productivité des utilisateurs. La nouvelle méthodologie de gestion de réseau axée sur l'utilisateur optimise la productivité, l'expérience et la sécurité grâce à une politique d'accès axée sur les personas, à une priorisation des applications opérationnelles sur demande et à l'amélioration des opérations en tirant parti de l'automatisation, d'AIOps et de l'analyse. Nous croyons que notre orientation redéfinie et nos innovations visant à enrichir l'expérience utilisateur grâce à des opérations de réseau intelligentes ont permis d'accroître la satisfaction de la clientèle et de nous positionner en tant que leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour les services de réseau gérés.

Notre suite de solutions Microland Intelligent Network Experience (m.i.n.e.) fournit des services de réseau d'un bout à l'autre, des services de consultation et d'évaluation aux services de transformation, ainsi que des services gérés. La suite de solutions m.i.n.e. couvre les principales technologies de réseautage de nouvelle génération, y compris SD-LAN, SD-WAN, SASE, OT Networking, SDN for Datacenters, Cloud Networking et Private 5G. Elle est soutenue par une plateforme unique en son genre, appelée Network Assurance Platform (NAP), notre accélérateur de transformation interne et notre plateforme d'excellence opérationnelle.

Robert Wysocki, vice-président senior et responsable international des solutions clients (réseaux et cybersécurité) chez Microland, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux d'être positionnés en tant que leaders dans le Magic Quadrant™ de Gartner® 2022 pour les services de réseau gérés pour une troisième fois consécutive. Nous croyons que cette reconnaissance est une constatation de notre engagement continu envers une approche novatrice pour passer de la gestion de réseau axée sur l'infrastructure à la gestion de réseau axée sur l'utilisateur. Cette reconnaissance par Gartner est une nouvelle confirmation de la confiance que nos clients ont en nous en raison de l'accent que nous mettons sans relâche sur l'innovation, l'optimisation et la capacité à accroître l'efficacité. »

Pour en savoir plus sur cette initiative, veuillez consulter le site : https://www.microland.com/analyst-insights/leader-gartner-magic-quadrant-for-managed-network-services-2022 .

Clause de non-responsabilité de Gartner :

GARTNER est une marque de commerce déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque de commerce déposée de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale et sont utilisées aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche et de conseil de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Microland

L'engagement de Microland à « faire du numérique une réalité » permet à la technologie de faire plus en prenant moins de place. Nous facilitons la transition des entreprises vers l'infrastructure numérique nextGen grâce à notre vaste gamme de services, notamment le cloud et les centres de données, les réseaux, le lieu de travail numérique, la cybersécurité et l'IoT industriel. Nous veillons à ce que l'adoption des services numériques soit prévisible, fiable et stable.

Microland fait du numérique une réalité pour les entreprises en mettant l'accent sur des services qui sont plus pertinents que jamais pour nos clients et nos prospects, garantissant ainsi des résultats commerciaux. Créée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

