Microland repite liderazgo en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2022 para servicios de red administrados

BENGALURU, India, LONDRES y SAN JOSÉ, California, 8 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Por tercer año consecutivo, Microland ha sido nombrado líder en el Cuadrante Mágico de Gartner® 2022 para servicios de red administrados. Microland ha sido reconocida por su capacidad de ejecución y visión completa en este espacio.

En el mundo posterior a Covid, Microland ha mejorado su enfoque de transformación y gestión de redes al cambiar su enfoque a la experiencia del usuario y la productividad del usuario. La nueva metodología de administración de red centrada en el usuario optimiza la productividad, la experiencia y la seguridad a través de una política de acceso basada en personas, priorización específica de aplicaciones comerciales bajo demanda y operaciones mejoradas al aprovechar la automatización, AIOps y Analytics. Creemos que nuestro enfoque redefinido y las innovaciones para enriquecer la experiencia del usuario a través de operaciones de red inteligentes han llevado a una mayor satisfacción del cliente y nos han posicionado como líderes en el Cuadrante Mágico de Gartner® para servicios de red administrados.

Nuestro conjunto de soluciones llamado Microland Intelligent Network Experience (m.i.n.e.) proporciona servicios de red integrales, desde consultoría y evaluación hasta servicios de transformación, así como servicios administrados. M.i.n.e., el conjunto de soluciones cubre tecnologías clave de redes de próxima generación, incluidas SD-LAN, SD-WAN, SASE, redes OT, SDN para centros de datos, redes en la nube y 5G privado. M.i.n.e., la suite está respaldada por una plataforma única, llamada Network Assurance Platform (NAP), nuestro acelerador de transformación y plataforma de excelencia en operaciones desarrollados internamente.

Robert Wysocki, vicepresidente sénior y líder global de soluciones para clientes, redes y ciberseguridad en Microland, comentó: "Estamos muy emocionados de estar posicionados como líderes en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2022 para servicios de red administrados por tercera vez consecutiva. Creemos que este reconocimiento sirve como un reconocimiento de nuestro compromiso continuo hacia un enfoque innovador para pasar de la gestión de red basada en infraestructura a la gestión de red centrada en el usuario y este reconocimiento por parte de Gartner reafirma la fe que nuestros clientes tienen en nosotros debido a nuestro enfoque incesante en la innovación, optimización y capacidad para impulsar la eficiencia".

Para saber más sobre el reconocimiento, visite: https://www.microland.com/analyst-insights/leader-gartner-magic-quadrant-for-managed-network-services-2022

Renuncia de Gartner

GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner y el Cuadrante Mágico es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Reservados todos los derechos.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de Investigación y Asesoramiento de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Microland

El compromiso de Microland con "Hacer realidad lo digital" permite que la tecnología haga más y se entrometa menos. Facilitamos a las empresas la transición a la infraestructura digital nextGen a través de nuestra amplia cartera de servicios que incluye centros de datos y nube, redes, lugar de trabajo digital, ciberseguridad e IoT industrial. Nos aseguramos de que la adopción de los servicios digitales sea predecible, fiable y estable.

Microland está haciendo realidad lo digital para las empresas con un enfoque láser en los servicios que son más relevantes que nunca para nuestros clientes y prospectos, garantizando resultados comerciales. Constituida en 1989 y con sede en Bengaluru, India, Microland cuenta con más de 4.500 especialistas digitales en oficinas y centros de entrega en Asia, Australia, Europa, Medio Oriente y América del Norte.

Lea más aquí: https://www.microland.com/

