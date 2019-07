Microsoft anuncia investimentos para ampliar oportunidades para parceiros

REDMOND, Washington, 12 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Na quinta-feira, a Microsoft Corp. anunciou novos investimentos em tecnologias e programas concebidos para dar suporte a seu ecossistema de parceiros. Os investimentos têm o objetivo de ajudar a otimizar o envolvimento dos parceiros da Microsoft com a era da nuvem.

"Os clientes e parceiros continuam a mudar para a nuvem e acelerar suas transformações digitais, nos conduzindo a níveis novos e diferentes de parceria", disse a vice-presidente corporativa do grupo One Commercial Partner da Microsoft, Gavriella Schuster. "Nosso portfólio de programas, ofertas e recursos para empresas que fazem parceria com a Microsoft está em transformação, para ajudá-las a capitalizar essa oportunidade".

Conheça alguns destaques das notícias divulgadas hoje, com mais informações disponíveis aqui.

Investimentos em produtos e programas

Extensões de adoção do Microsoft Teams. Há apenas dois anos de seu lançamento, o Teams tem agora 13 milhões de usuários ativos diariamente e 19 milhões de usuários ativos semanalmente. A empresa também anunciou novos recursos do Microsoft Teams para cada trabalhador – incluindo novas maneiras de dar suporte a instituições de saúde e a trabalhadores da linha de frente. Outras integrações de parceiros incluem suporte a centrais de atendimento, registro de compliance e provedores de soluções de nuvem.

A empresa anunciou atualizações significativas do Dynamics 365 Nonprofit Accelerator (acelerador para organizações sem fins lucrativos) e duas novas integrações para o Dynamics 365, voltadas para os setores automotivo e de serviços financeiros. Além disso, o programa Business Applications ISV Connect está disponível de uma forma geral, com novas ferramentas e orientações de desenvolvimento, recursos de mercado, processos de engajamento de campo conjuntos e suporte para a estratégia de entrada no mercado ( ). Apresentação do Azure Lighthouse. O Azure Lighthouse dá aos parceiros um plano único de controle para visualizar e gerenciar a experiência do Azure com maior automação e eficiência, resultando em maior visibilidade e segurança para os clientes. Essa é a primeira vez que a Microsoft arquiteta uma solução nessa escala, com os parceiros e para os parceiros.

Ampliando a oportunidade para o parceiro

Desde a criação do programa de venda conjunta da Microsoft, há 24 meses, o programa rendeu $ 9,5 bilhões em receitas anuais de parceiros contratados. Os investimentos anunciados nesta semana foram projetados para desenvolver essa oportunidade:

Disponibilidade geral do recurso de segurança da Microsoft. Esse novo recurso permite aos parceiros comercializar sua expertise e fornece acesso a uma variedade de benefícios concebidos para habilitar o crescimento e a rentabilidade das empresas.

Esse novo recurso permite aos parceiros comercializar sua e fornece acesso a uma variedade de benefícios concebidos para habilitar o crescimento e a rentabilidade das empresas. Cinco especializações avançadas. Elas incluem a migração do Windows Server e do SQL Server para o Microsoft Azure, a migração do Linux e bases de dados de fonte aberta para o Microsoft Azure, a migração do Data Warehouse (armazém de dados) para o Microsoft Azure, a modernização de aplicações da Web no Microsoft Azure e Kubernetes no Microsoft Azure.

Sobre a Microsoft Inspire

A conferência Microsoft Inspire fornece à comunidade de parceiros da Microsoft acesso a estratégias essenciais de marketing e negócios, liderança e informações referentes a soluções específicas para os clientes, projetadas para ajudar os parceiros a ter êxito no mercado. Junto com oportunidades de aprendizagem informativa, que cobre vendas, marketing, serviços e tecnologia, a Microsoft Inspire é o lugar ideal para os parceiros obterem conhecimentos valiosos vindos de seus colegas e da Microsoft. Mais informações podem ser encontradas em https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) viabiliza a transformação digital para a era da nuvem inteligente e da borda inteligente. Sua missão é empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a realizar mais.

