Microsoft ernennt Sulava von The Digital Neighborhood zum globalen Partner des Jahres für Copilot und KI-Agentenhborhood's Sulava zum globalen Partner des Jahres für Copilot und KI-Agenten

AMSTERDAM, 16. November 2025 /PRNewswire/ -- Microsoft hat Sulava, einen Pionier im Bereich KI und Copilot innerhalb von The Digital Neighborhood, zum Gewinner des „2025 Global Copilot and AI Agent Partner of the Year Award" gekürt.

„KI ist zum neuen Betriebssystem für Innovation und Leistung in der Wirtschaft geworden, und unsere mehr als 2.400 Kunden beweisen, was möglich ist, wenn sie zielgerichtet eingesetzt wird. Mit unserer Gemeinschaft von 1.500 Beratern und Ingenieuren gestalten wir die Arbeitsweise neu, sodass Erkenntnisse sofort verfügbar sind, die Zusammenarbeit reibungslos verläuft und kontinuierlich Wert geschaffen wird. Unsere enge Zusammenarbeit mit Microsoft steht im Mittelpunkt dieser Transformation. Diese Auszeichnung von Microsoft würdigt, wie diese Partnerschaft echte Veränderungen bewirkt und nicht nur Experimente sind", sagte Jean-Yves Charlier, CEO von The Digital Neighborhood.

Für viele Unternehmen ist KI über Pilotprojekte und Produktivitätssteigerungen hinaus zu einem Wettbewerbsvorteil geworden. Die Unternehmen, die sich durchsetzen, sind diejenigen, die KI in ihre täglichen Entscheidungen und Arbeitsabläufe integrieren, nicht als Werkzeug, sondern als Teammitglied. Die Arbeit von The Digital Neighborhood mit Microsoft Copilot und KI-Agenten zeigt, wie dieser Wandel in der Praxis aussieht: schnellere Kundeneinblicke, präzisere Strategieumsetzung und messbare Renditen aus Technologieinvestitionen.

Der Microsoft Partner of the Year zeichnet Microsoft-Partner aus, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft Cloud-Anwendungen, -Dienste, -Geräte und KI-Innovationen entwickelt und bereitgestellt haben. Die Preisträger wurden aus mehr als 4.600 Nominierungen aus über 100 Ländern ausgewählt. Das in Finnland ansässige Unternehmen Sulava von The Digital Neighborhood wurde für seine herausragenden globalen Lösungen und Services im Bereich Copilot- und KI-Agent-Innovationen ausgezeichnet. In dieser Kategorie werden Partner gewürdigt, die durch skalierbare Copilot-Workflows und KI-gestützte Intelligenz die geschäftlichen Auswirkungen neu definieren und messbaren Mehrwert auf Unternehmensebene liefern.

„Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und Finalisten der 2025 Microsoft Partner of the Year Awards", sagte Nicole Dezen, Chief Partner Officer und Corporate Vice President bei Microsoft. „In diesem Jahr haben unsere Partner die transformative Kraft der Cloud- und KI-Plattformen von Microsoft genutzt, um transformative Lösungen zu liefern, die die Grenzen der Innovation neu definieren. Die Energie und der Einfallsreichtum in unserem gesamten Ökosystem inspirieren uns weiterhin. Die Preisträger 2025 zeigen, was möglich ist, wenn Technologie und Vision zusammenkommen, um Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen."

The Digital Neighborhood mit Hauptsitz in Amsterdam unterhält eine der stärksten Beziehungen zu Microsoft in Europa mit zwei Microsoft-Sitzen im Inner Circle und 23 Microsoft MVPs. Die Gruppe ist FastTrack Solution Architect (Power Platform) und KI-Partner, Copilot Jumpstart Priority Tier-Mitglied und Global ESI-Partner. Außerdem verfügt sie über Elite-Bezeichnungen für Microsoft ADX (Azure Data Explorer) und Microsoft Fabric Real-Time Analysis und ist Teil des Engineering-Programms „Security and Manageability Elite Partner" von Microsoft.

The Digital Neighborhood wurde in mehreren Bereichen zum Microsoft Partner of the Year gekürt, verfügt über vier Sitze im Microsoft Partner Advisory Council und war einer der ersten Partner weltweit, der Copilot kommerziell eingesetzt hat. Als Mitglied mehrerer exklusiver Microsoft Copilot-Programme und

Marktvorabpräsentationen prägt die Gruppe weiterhin die Entwicklung von KI und Copilot im gesamten Microsoft-Ökosystem.

„KI ist nur dann von Bedeutung, wenn sie die Arbeitsweise der Menschen und die Entwicklung der betrieblichen Praktiken verändert. Diese Auszeichnung zeigt, was unsere Kunden von Digital Neighborhood durch den gezielten Einsatz von Copilot und KI-Agenten erreicht haben: schnellere Erkenntnisse, intelligentere Zusammenarbeit und aussagekräftige Ergebnisse", so Ira Keskitalo, CEO von Sulava.



Die „2025 Microsoft Partner of the Year Awards" werden im Vorfeld der Microsoft Ignite bekannt gegeben, die vom 18. bis 21. November in San Francisco stattfindet. Die vollständige Liste der Kategorien, Gewinner und Finalisten finden Sie unter https://aka.ms/2025POTYAWinnersFinalists

Informationen zu The Digital Neighborhood

The Digital Neighborhood ist eine Gemeinschaft europäischer Technologieunternehmen, die sich auf Microsoft KI und Cloud spezialisiert haben. Mit mehr als 1.500 Beratern, Ingenieuren und Spezialisten in sieben Ländern bietet die Organisation einen nahtlosen und integrierten KI-gesteuerten Ansatz für die Transformation von Unternehmen. Zu ihrer Gemeinschaft gehören Unternehmen wie TrueFullstaq, Pink Elephant, Iquality, Cmotions, Focus Enterprise Solutions, GAC Business Solutions, ABC E BUSINESS, Context& und Sulava. The Digital Neighborhood hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen 2.400 Kunden dabei zu helfen, sich auf die Zukunft einzustellen und ihre digitalen Ambitionen zu verwirklichen. „Wenn Sie mit einem von uns zusammenarbeiten, können Sie auf uns alle zurückgreifen. Wählen Sie einfach die Expertise aus, die Sie benötigen."

www.thedigitalneighborhood.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2821087/TDN_RGB_Black_Logo.jpg