Microsoft nombra a Sulava, de The Digital Neighborhood, socio global del año por Copilot y agentes de IA

AMSTERDAM, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Microsoft ha nombrado a Sulava, pionera en IA y Copilot dentro de The Digital Neighborhood, como ganadora del premio Global Copilot and AI Agent Partner of the Year 2025.

"La IA se ha convertido en el nuevo sistema operativo para la innovación y el rendimiento empresarial, y nuestros más de 2.400 clientes demuestran su potencial cuando se aplica con un propósito claro. En nuestra comunidad de 1.500 consultores e ingenieros, estamos reinventando la forma de trabajar, donde la información es instantánea, la colaboración fluida y la creación de valor continua. Nuestra estrecha colaboración con Microsoft es fundamental para esta transformación. Este premio de Microsoft reconoce cómo esta alianza está generando un cambio real, no solo experimentos" afirmó Jean-Yves Charlier, consejero delegado de The Digital Neighborhood—.

Para muchas organizaciones, la IA ha trascendido las pruebas piloto y las mejoras de productividad para convertirse en un factor diferenciador clave. Las empresas que lideran el sector son aquellas que integran la IA en las decisiones y los flujos de trabajo cotidianos, no como una herramienta, sino como un aliado fundamental. El trabajo de The Digital Neighborhood con Microsoft Copilot y AI Agents muestra cómo se traduce este cambio en la práctica: una comprensión más rápida del cliente, una ejecución estratégica más precisa y un retorno de la inversión en tecnología cuantificable.

El premio Microsoft Partner of the Year reconoce a los socios de Microsoft que han desarrollado e implementado aplicaciones, servicios, dispositivos e innovaciones de IA excepcionales en la nube de Microsoft durante el último año. Los galardonados fueron seleccionados entre más de 4.600 nominaciones de más de 100 países. Sulava, con sede en Finlandia y miembro de The Digital Neighborhood, fue reconocida por sus destacadas soluciones y servicios globales en innovación de Copilot y agentes de IA. Esta categoría reconoce a los socios que están redefiniendo el impacto empresarial mediante flujos de trabajo escalables de Copilot e inteligencia impulsada por IA, generando un valor tangible a escala empresarial.

"Felicitaciones a todos los ganadores y finalistas de los premios Microsoft Partner of the Year 2025", declaró Nicole Dezen, directora de Socios y vicepresidenta Corporativa de Microsoft. "Este año, nuestros socios aprovecharon el poder transformador de las plataformas de nube e IA de Microsoft para ofrecer soluciones transformadoras que redefinen los límites de la innovación. La energía y el ingenio de todo nuestro ecosistema siguen inspirándonos. Los galardonados de 2025 ejemplifican lo que es posible cuando la tecnología y la visión se unen para empoderar a los clientes de todo el mundo."

Con sede en Ámsterdam, The Digital Neighborhood mantiene una de las relaciones más sólidas con Microsoft en Europa, con dos puestos en el círculo interno de Microsoft y 23 MVP de Microsoft. El grupo es socio FastTrack Solution Architect (Power Platform) y socio de IA, miembro prioritario de Copilot Jumpstart y socio global de ESI. Además, cuenta con designaciones de élite en Microsoft ADX (Azure Data Explorer) y Microsoft Fabric Real-Time Analysis, y forma parte del programa de ingeniería Microsoft Security and Manageability Elite Partner.

The Digital Neighborhood ha sido galardonado consecutivamente como Microsoft Partner of the Year en múltiples áreas, cuenta con cuatro puestos en el consejo asesor de socios de Microsoft y fue uno de los primeros socios a nivel mundial en implementar Copilot comercialmente. Como miembro de varios programas exclusivos de Microsoft Copilot y de versiones preliminares de lanzamiento al mercado, el grupo continúa impulsando la evolución de la IA y Copilot en todo el ecosistema de Microsoft.

"La IA solo importa cuando transforma la forma en que las personas trabajan y evolucionan las prácticas operativas. Este premio demuestra los logros de nuestros clientes de Digital Neighborhood al aplicar Copilot y los agentes de IA con un propósito claro: obtener información más rápidamente, colaborar de forma más inteligente y lograr resultados significativos", afirmó Ira Keskitalo, consejero delegadode Sulava.

Los premios Microsoft Partner of the Year 2025 se anuncian antes de Microsoft Ignite, que se celebrará en San Francisco del 18 al 21 de noviembre. La lista completa de categorías, ganadores y finalistas se puede consultar en https://aka.ms/2025POTYAWinnersFinalists

Acerca de The Digital Neighborhood

The Digital Neighborhood es una comunidad de empresas tecnológicas europeas especializadas en IA y la nube de Microsoft. Con más de 1.500 consultores, ingenieros y especialistas en siete países, la organización ofrece un enfoque integral y fluido, impulsado por IA, para la transformación empresarial. Su comunidad incluye empresas como TrueFullstaq, Pink Elephant, Iquality, Cmotions, Focus Enterprise Solutions, GAC Business Solutions, ABC E BUSINESS, Context& y Sulava. Con sede en Ámsterdam, The Digital Neighborhood se compromete a ayudar a sus 2.400 clientes a adoptar las nuevas tecnologías y alcanzar sus objetivos digitales. "Asóciese con uno de nosotros y podrá contar con todos. Simplemente elija la experiencia que necesita".

