Microsoft nomme Sulava de The Digital Neighborhood en tant que partenaire mondial de l'année pour Copilot et les agents IA

AMSTERDAM, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Microsoft a désigné Sulava, un pionnier de l'IA et de Copilot au sein de The Digital Neighborhood, comme lauréat du prix 2025 Global Copilot and AI Agent Partner of the Year Award (Partenaire de l'année pour Copilot et les agents IA).

« L'IA est devenue le nouveau système d'exploitation pour l'innovation et la performance dans les entreprises, et plus de 2 400 de nos clients prouvent les résultats que l'on peut obtenir lorsque l'IA est appliquée avec un objectif précis. Au sein de notre communauté de 1 500 consultants et ingénieurs, nous réimaginons la façon dont le travail est effectué, où l'analyse est instantanée, la collaboration fluide et la création de valeur continue. Notre étroite collaboration avec Microsoft est au cœur de cette transformation. Ce prix décerné par Microsoft récompense la manière dont ce partenariat apporte un changement réel, et non des expériences », a déclaré Jean-Yves Charlier, PDG de The Digital Neighborhood.

Dans beaucoup d'entreprises, l'IA ne se limite plus aux pilotes et aux améliorations de productivité, elle constitue désormais un avantage compétitif. Celles qui tirent leur épingle du jeu intègrent l'IA dans les décisions et les flux de travail quotidiens, comme un membre de l'équipe et non comme un outil. Le travail de Digital Neighborhood avec Microsoft Copilot et les agents IA démontre comment cette évolution se manifeste sur le terrain : une connaissance plus rapide des clients, une meilleure exécution de la stratégie et des retours mesurables sur l'investissement technologique.



Le prix Microsoft Partner of the Year récompense les partenaires de Microsoft ayant développé et fourni des applications, des services, des appareils et des innovations en matière d'IA dans le cloud de Microsoft au cours de l'année écoulée. Les lauréats ont été sélectionnés parmi plus de 4 600 candidatures provenant de plus de 100 pays. Sulava, société finlandaise du groupe The Digital Neighborhood, a été reconnue pour l'excellence de ses solutions et services mondiaux dans l'innovation autour de Copilot et des agents d'IA. Cette catégorie récompense les partenaires qui redéfinissent l'impact commercial grâce aux flux de travail évolutifs de Copilot et à l'intelligence pilotée par l'IA, offrant ainsi une valeur mesurable à l'échelle de l'entreprise.



« Félicitations à tous les lauréats et finalistes des 2025 Microsoft Partner of the Year Awards », a déclaré Nicole Dezen, responsable des partenariats et vice-présidente de Microsoft. « Cette année, nos partenaires ont exploité le pouvoir de transformation des plateformes Cloud et IA de Microsoft afin de fournir des solutions transformatrices qui redéfinissent les limites de l'innovation. L'énergie et l'ingéniosité de notre écosystème continuent de nous inspirer. Les lauréats de 2025 illustrent ce qu'il est possible d'accomplir lorsque technologie et vision s'unissent pour renforcer les capacités des clients dans le monde entier ».

Basé à Amsterdam, The Digital Neighborhood entretient l'une des relations les plus étroites avec Microsoft en Europe, comptant deux sièges au cercle privilégié et 23 MVP Microsoft. Le groupe est partenaire FastTrack Solution Architect (Power Platform) et IA, membre prioritaire du programme Copilot Jumpstart, ainsi que partenaire mondial ESI. Il détient également des désignations d'élite pour Microsoft ADX (Azure Data Explorer) et Microsoft Fabric Real-Time Analysis et fait partie du programme d'ingénierie Security and Manageability Elite Partner de Microsoft.

The Digital Neighborhood est lauréat consécutif du prix Microsoft Partner of the Year dans plusieurs domaines, détient quatre sièges au conseil consultatif des partenaires Microsoft et a été l'un des premiers partenaires au monde à déployer commercialement Copilot. En tant que membre de plusieurs programmes exclusifs de Microsoft Copilot et de versions anticipées avant mise sur le marché, le groupe continue d'influencer l'évolution de l'IA et de Copilot au sein de l'écosystème Microsoft.

« L'IA n'a d'importance que lorsqu'elle modifie la façon dont les gens travaillent et dont les pratiques opérationnelles évoluent. Ce prix illustre ce que nos clients de Digital Neighborhood ont accompli en utilisant Copilot et les agents IA de manière ciblée : des analyses plus rapides, une collaboration plus intelligente et des résultats concrets, » a déclaré Ira Keskitalo, PDG de Sulava.



Les prix 2025 Microsoft Partner of the Year sont annoncés avant Microsoft Ignite, qui se tiendra à San Francisco du 18 au 21 novembre. La liste complète des catégories, des lauréats et des finalistes est disponible à l'adresse suivante : https://aka.ms/2025POTYAWinnersFinalists.

À propos de The Digital Neighborhood

The Digital Neighborhood est une communauté d'entreprises technologiques européennes spécialisées dans l'IA et le cloud de Microsoft. Avec plus de 1 500 ingénieurs informatiques et spécialistes répartis dans sept pays, l'organisation propose une approche intégrée et basée sur l'IA pour la transformation des entreprises. Sa communauté comprend des entreprises telles que TrueFullstaq, Pink Elephant, Iquality, Cmotions, Focus Enterprise Solutions, GAC Business Solutions, ABC E BUSINESS, Context& et Sulava. Basé à Amsterdam, The Digital Neighborhood s'engage à aider ses 2 400 clients à réaliser leurs projets numériques et leur transition vers l'avenir. « En collaborant avec l'un de nous, vous bénéficiez du soutien de nous tous. Sélectionnez simplement l'expertise dont vous avez besoin. »

www.thedigitalneighborhood.com

