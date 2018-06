Microsoft Office fait peau neuve

Que ce soit pour écrire une lettre dans Word, gérer un budget dans Excel ou envoyer un e-mail dans Outlook, Microsoft Office est l'outil de productivité de référence dans le monde entier.

À compter d'aujourd'hui, les millions de personnes qui utilisent la suite Office à la maison et au travail commenceront à voir apparaître des changements appréciables destinés à leur proposer un juste équilibre entre puissance et simplicité. Ces mises à jour concernent uniquement Office.com et Office 365, les versions constamment actualisées de nos applications et services :

Ruban simplifié – La nouvelle version mise à jour du ruban permettra aux utilisateurs de se concentrer sur leur travail et de collaborer naturellement avec d'autres utilisateurs. Ceux qui préfèrent disposer de plus d'espace à l'écran pour afficher les commandes auront la possibilité de développer le ruban pour retrouver la vue classique à trois lignes.

La nouvelle version mise à jour du ruban permettra aux utilisateurs de se concentrer sur leur travail et de collaborer naturellement avec d'autres utilisateurs. Ceux qui préfèrent disposer de plus d'espace à l'écran pour afficher les commandes auront la possibilité de développer le ruban pour retrouver la vue classique à trois lignes. Nouvelles icônes et couleurs – Vous commencerez à voir dans les diverses applications de nouvelles icônes et couleurs conçues comme des graphiques évolutifs afin de restituer des lignes claires et nettes, quelle que soit la taille de l'écran. Ces changements visent à moderniser le design de la suite Office et à la rendre plus inclusive et accessible.

Vous commencerez à voir dans les diverses applications de nouvelles icônes et couleurs conçues comme des graphiques évolutifs afin de restituer des lignes claires et nettes, quelle que soit la taille de l'écran. Ces changements visent à moderniser le design de la suite Office et à la rendre plus inclusive et accessible. Recherche – La recherche devient un élément beaucoup plus important de l'expérience utilisateur en permettant d'accéder aux commandes, au contenu et aux personnes. Avec la recherche par requête zéro (« zero query search »), il suffira de placer votre curseur dans le champ de recherche pour que s'affichent des recommandations alimentées par l'intelligence artificielle et Microsoft Graph.

Ces modifications du design sont axées sur les éléments suivants :

Les clients – Nous utilisons un processus d'innovation orienté client afin de concevoir les applications Office de façon collaborative. Ce processus comprend trois phases : la recherche initiale auprès des clients et l'analyse, la conceptualisation et la co-création, et la validation et l'affinement.

Nous utilisons un processus d'innovation orienté client afin de concevoir les applications Office de façon collaborative. Ce processus comprend trois phases : la recherche initiale auprès des clients et l'analyse, la conceptualisation et la co-création, et la validation et l'affinement. Le contexte – Les clients apprécient la puissance de la suite Office, mais ils n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités en même temps. C'est pourquoi nous avons souhaité que nos nouvelles versions comprennent le contexte dans lequel vous travaillez afin de vous permettre de vous concentrer sur votre contenu. Pour cela, Office affichera dorénavant les commandes les plus pertinentes en fonction du travail que vous effectuez et vous permettra de plus facilement interagir et collaborer avec d'autres utilisateurs.

Les clients apprécient la puissance de la suite Office, mais ils n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités en même temps. C'est pourquoi nous avons souhaité que nos nouvelles versions comprennent le contexte dans lequel vous travaillez afin de vous permettre de vous concentrer sur votre contenu. Pour cela, Office affichera dorénavant les commandes les plus pertinentes en fonction du travail que vous effectuez et vous permettra de plus facilement interagir et collaborer avec d'autres utilisateurs. Le contrôle – Conscients que le fait de disposer de compétences et de routines bien établies augmente considérablement la productivité et que la façon dont une personne utilise les applications dépend souvent de parties spécifiques de l'interface utilisateur, nous avons voulu laisser aux utilisateurs finaux le choix d'activer et de désactiver les modifications significatives que nous avons apportées à l'expérience utilisateur.

Au cours de la dernière année, Microsoft a mené de vastes recherches auprès de ses clients et passé de nombreux mois à travailler à leurs côtés afin de déterminer les changements à apporter au design de sa suite bureautique. Les clients pourront dorénavant profiter d'une expérience simplifiée tout en conservant la pleine puissance d'Office et d'un design à la philosophie plus inclusive permettant à tout un chacun de créer, de communiquer et de collaborer. L'équipe a également porté une attention toute particulière non seulement à ce que les gens pensent du produit, mais à ce qu'ils ressentent en l'utilisant.

« En recueillant les opinions de milliers de personnes, nous avons constaté que les gens réagissent positivement lorsqu'ils ont le sentiment d'avoir le contrôle, d'être productifs et d'être dans un environnement sécurisé », a déclaré Trish Miner, chercheuse principale en design chez Microsoft.

Et pour être sûrs de continuer à écouter, à apprendre et à répondre rapidement face aux réactions des clients, la société a intégré à ses produits un questionnaire afin de connaître le ressenti des utilisateurs concernant diverses fonctionnalités. « La bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant mieux les corrélations entre le design des fonctionnalités et ce que les gens ressentent en les utilisant, nous pouvons développer des technologies qui sont plus empathiques », a expliqué Trish Miner.

L'actualisation du design commencera à être déployée auprès des clients professionnels et particuliers à partir du mois de juin. Pour en savoir plus sur le nouveau design d'Office, consultez https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/blog/2018/06/13/power-and-simplicity-updates-to-the-office-365-user-experience/.

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) facilite la transformation numérique pour ouvrir une nouvelle ère : celle du cloud intelligent et de la périphérie intelligente. Sa mission consiste à donner à chaque entreprise et à chaque individu de la planète les moyens d'aller plus loin.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

SOURCE Microsoft Corp.

Related Links

http://www.microsoft.com