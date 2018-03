Midaxo haalt € 12,9 miljoen op in Series B-financiering om productontwikkeling en -uitbreiding te versnellen

Midaxo, de ontwikkelaar van het bekroonde Cloud-platform voor fusies en overnames (M&A), kondigt aan financieringsronde van € 12,9 miljoen aan onder leiding van Idinvest Partners, een belangrijke Franse groeibelegger. De bestaande institutionele beleggers Tesi (industrie-investeringen) en EOC Capital hebben ook deelgenomen. Deze B-ronde brengt Midaxo's totale financiering naar € 18,6 miljoen. Midaxo meer dan verdubbelde zijn omzet in 2017 en zijn klantenbestand werd met honderden bedrijven, consultants en private equity-bedrijven uitgebreid, waaronder meer dan 40 bedrijven uit de Fortune 1000, zoals HP Enterprise, Philips, Daimler, en Verizon.

Met Midaxo voeren bedrijven succesvolle M&A- en bedrijfsontwikkelingsprojecten - worden de risico's verbonden aan de deal geminimaliseerd en wordt de waardecreatie gemaximaliseerd. In een reactie op Midaxo's snelle uitbreiding, zei CEO Ari Salonen: "Vrijwel alle grotere bedrijven en 60% van de middelgrote bedrijven maken actief gebruik van M&A om hun bedrijf te laten groeien en hun transformatie te versnellen. Om succesvol te zijn op het gebied van M&A, gebruiken gedachtenleiders Midaxo's platform om systematische, transparante en voortdurende verbeterde dealuitvoering te stimuleren, van kansenidentificatie tot aan integratie. Hun due diligence-inspanningen nemen bijvoorbeeld 50% minder tijd en 50% minder inspanning in beslag, waardoor een snellere reactie en een efficiënter gebruik van middelen mogelijk is." Midaxo werkt ook nauw samen met leidinggevende M&A-adviesbureaus en private equity-bedrijven. "Ons partnerprogramma is bijzonder relevant voor integratie na afloop van de fusie, wanneer onze partners interne teams helpen om de waarde van de deal te verbeteren," aldus Ari Salonen.

Nu Midaxo voet aan de grond gekregen heeft in de Verenigde Staten, richt het zich nu op de internationale uitbreiding. Midaxo telt 70 medewerkers in vier kantoren in Boston, Helsinki, Amsterdam, en Riga. Het aantal medewerkers is in 2017 verdubbeld en zal verder toenemen als gevolg van de voortdurende werving voor een aantal functies in verkoop, marketing en softwareontwikkeling.

Met de nieuwe investering zal Midaxo ook kunstmatige intelligentie-technologie inzetten voor het helpen en verbeteren van de M&A-activiteiten van de klant. "We zijn reeds de meest gebruikte en snelst groeiende M&A-software. De extra financiering stelt ons in staat om belangrijke innovaties te introduceren waar de slimste deal-makers van de wereld van zullen profiteren," aldus Kalle Kilpi, afdelingshoofd voor Product bij Midaxo.

"We zijn echt onder de indruk van de substantiële en tastbare voordelen voor Midaxo's klanten op het gebied van M&A en bedrijfsontwikkeling - waaronder de strategische partnerschappen, corporate venturing, juridische processen, en de complexe verkoopgevallen enz. Wij investeren in Midaxo om de manier waarop fusies en overnames worden uitgevoerd wereldwijd te moderniseren en om bedrijven in staat te stellen om hun strategische inspanningen beter te beheren," aldus Alban Wyniecki, Investment Director bij Idinvest Partners en voormalig M&A-deskundige.

Midaxo Oy's cloud-software helpt bedrijven om succesvol te zijn op het gebied van fusies en overnames door een efficiënt end-to-endproces te promoten, van doelidentificatie en due diligence tot integratie. http://www.midaxo.com en @Midaxo



