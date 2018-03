Midaxo lève 12,9 millions d'euros de fonds de Série B pour financer l'accélération de sa croissance et du développement produit

Midaxo qui développe une plateforme saas permettant la gestion collaborative et structurée des processus de M&A annonce un tour de table de 12,9 millions d'euros, mené par Idinvest Partners, leader du financement de la croissance des entreprises européennes, avec la participation d'investisseurs existants de Midaxo, à savoir Tesi (Finnish Industry Investment) et EOC Capital. Portant le financement total de Midaxo à 18,6 millions d'euros, cette levée de fonds de Série B intervient après une période de croissance soutenue et rapide. En 2017, Midaxo a augmenté son chiffre d'affaires de plus de 100 % et a élargi sa base de clientèle à plusieurs centaines d'entreprises, de consultants et de sociétés de capital-investissement de premier plan, dont plus de 40 entreprises incluses dans Fortune 1000, parmi lesquelles HP, Philips, Daimler et Verizon.

Après son entrée couronnée de succès sur le marché américain, Midaxo concentre aujourd'hui ses efforts sur l'Europe. Midaxo emploie 70 personnes à partir de ses quatre bureaux, à Boston, Helsinki, Amsterdam et Riga. Ses effectifs ont doublé l'année dernière et devraient encore augmenter, puisque la société recherche activement de nouveaux collaborateurs dans plusieurs domaines dont le commercial, le marketing et le développement de logiciels.

Midaxo accompagne les entreprises dans leurs projets de fusion-acquisition et de développement en leur offrant une plateforme permettant de réduire le risque de transaction et de maximiser la création de valeur. À propos de la croissance rapide de Midaxo, le PDG, Ari Salonen précise : « Quasiment toutes les grandes entreprises et 60 % de celles du mid-market ont activement recours à des fusions-acquisitions pour alimenter leur croissance et accélérer leur transformation. Pour réussir systématiquement leurs fusions et acquisitions, les leaders d'opinion utilisent des outils conçus pour permettre une exécution des transactions systématique, transparente et répétable, de la phase d'identification des opportunités jusqu'à celle de l'intégration. Cette approche réduit de moitié le temps et les ressources consacrées à la due diligence, ce qui permet une réaction plus rapide et une analyse plus approfondie. Avec son logiciel phare, Midaxo est fier d'accompagner les professionnels des fusions-acquisitions dans leur travail important et complexe. » Midaxo travaille également en étroite collaboration avec des sociétés de conseil en fusions-acquisitions et des sociétés de capital-investissement de premier plan. « Si notre programme de partenariat couvre tous les aspects des fusions-acquisitions, il est particulièrement important lors de l'intégration, lorsque nos partenaires aident les équipes internes à maximiser la valeur de la fusion », ajoute Ari Salonen.

Si ce nouvel investissement lui permettra de renforcer l'équipe de vente, celui-ci lui permettra aussi à Midaxo de mettre l'accent sur le développement de la technologie d'intelligence artificielle pour améliorer le soutien à ses clients dans leurs activités de fusion-acquisition. « Nous sommes déjà le logiciel de fusion-acquisition le plus largement utilisé et celui dont la croissance est la plus rapide. Ce financement supplémentaire va nous permettre de saisir de nouvelles opportunités de marché et d'introduire des innovations majeures pour une meilleure aide aux transactions dans le monde entier », déclare Kalle Kilpi, responsable produit chez Midaxo.

« Nous sommes impressionnés par la valeur déjà délivrée chez les clients de Midaxo lors de fusions-acquisitions et dans plusieurs processus majeurs de développement d'entreprise. Si Midaxo est déjà utilisée par plusieurs des plus grandes entreprises dans le monde pour la gestion de leur due-diligence ou d'intégration dans le cadre de processus M&A, Midaxo est aussi utilisé de plus en plus souvent dans la gestion de processus tels que la la gestion des partenariats stratégiques, la gestion des processus juridiques, le traitement de cessions complexes, la gestion d'opérations commerciales complexes, etc. Nous investissons dans Midaxo afin de participer à la modernisation et à l'amélioration de la manière dont les fusions-acquisitions s'effectuent dans le monde et, plus généralement, pour permettre aux entreprises de mieux gérer les processus structurés de leur développement », ajoute Alban Wyniecki, directeur d'investissement chez Idinvest Partners et ancien professionnel des fusions-acquisitions.

Le logiciel cloud de Midaxo Oy accompagne les entreprises dans leur opérations de fusion-acquisition en permettant un processus efficace de bout en bout, depuis l'identification de la cible et la due diligence jusqu'à l'intégration. http://www.midaxo.com et @Midaxo

Idinvest Partners est un leader du financement des petites et moyennes entreprises en Europe.

