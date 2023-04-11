Midea представляет новейшую модель Multi-Split Systems

News provided by

Midea Residential Air Conditioner Division

Apr 11, 2023, 07:47 ET

ФРАНКФУРТ, Германия, 11 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Постоянно растущий климатический и энергетический кризис ставит перед компаниями новые задачи, выходящие за рамки традиционных концепций дизайна и создающие инновационную продукцию, которая прокладывает путь к устойчивому будущему. Одной из компаний, стремящихся расширить границы экологически чистых технологий, является компания Midea, являющаяся новатором и первопроходцем в разработке комплексных решений для умных домов. Руководитель Midea RAC Design Milan (MRDM), Паоло Лорини, совместно с Маттео Нунциати, одним из ведущих итальянских дизайнеров интерьеров, представил новую мультисплит-систему Midea, ориентированную на внедрение новейшей технологии тепловосстановления – универсального всесезонного теплонасоса.

Continue Reading
Paolo Lorini, Head of MRDM, teamed up with top Italian interior designer, Matteo Nunziati, to introduce Midea’s latest multi splits system, an all year round one-stop heat pump solution.
Paolo Lorini, Head of MRDM, teamed up with top Italian interior designer, Matteo Nunziati, to introduce Midea’s latest multi splits system, an all year round one-stop heat pump solution.

Маттео Нунциати считается одним из самых талантливых дизайнеров интерьеров своего поколения. Он специализируется на гостиницах класса люкс и жилых проектах, и осуществил множество проектов по дизайну интерьеров по всему миру.

В случае Маттео Нунциати целостный дизайн учитывает не только экологичность, но и функциональность и эстетичность, способствуя взаимодействию между объектами и окружающей средой. Создавая дом с лучшим воздухообменом и водонагревом, Маттео Нунциати сообщил, что его основное внимание уделялось эстетической привлекательности, долговечности и экологичности при сохранении его экономичности. Новая мультисплит-система Midea со встроенным подогревом служит примером такого подхода.

Эту идею разделяет Паоло Лорини, который заявил, что Midea четко определила спрос на европейском рынке на универсальное, компактное и экологичное решение, минимизирующее как эксплуатационные издержки, так и пространство, необходимое для конечных пользователей. Как он объяснил, в настоящее время в большинстве домов установлены несколько независимых систем, кондиционеры для лета, подогрев пола для зимы и газовый котел для круглогодичного водонагрева, которые являются неэффективными, стоят слишком дорого в эксплуатации и техническом обслуживании, а также занимают много домашнего пространства.

"Компания Midea создала нечто совершенно иное: мы интегрировали все вышеуказанные системы в мультисплит-решение, поддерживающее до четырех внутренних кондиционеров, способных охлаждать и нагревать пространство, а также модуль водяного отопления, каждый из которых подключен к одному наружному блоку с технологией тепловосстановления.

Летом при работе кондиционера обспечивается бесплатная бытовая горячая вода, поскольку энергия может быть восстановлена и повторно использована для нагрева воды. Эта система предусматривает два варианта для домохозяйств с различными приоритетами. Модель, оснащенная гидроблоком, предназначена для пользователей, которым требуется как отопление пространства, так и горячая вода без дополнительных затрат, в то время как одна из них с резервуаром с теплообменником обеспечивает быстрое воздушное охлаждение и нагрев при одновременном обеспечении горячей воды в течение всего года", - сказал Паоло.

"Новая универсальная система все в одном меняет правила игры, выводя Midea на передний план развития сплит-систем. Компания Midea с радостью предлагает нашим клиентам по всему миру эту революционную систему, и мы уверены в том, что она установит новый стандарт для отрасли", – добавил он.

Во вступительном видео, созданном известным независимым креативным агентством F5 Shanghai совместно с многопрофильной креативной студией Mybosswas Italian, Маттео Нунциати и Паоло Лорини, обсуждались такие интересные темы, как устойчивое развитие, эстетика и энергосбережение. Вот темы, которые в настоящее время широко обсуждаются, и для которых Midea Multi Splits System предоставила решение.

О компании Midea Residential Air Conditioner Division 

Midea Residential Air Conditioner Division ("Midea RAC") предлагает полный ассортимент бытовых кондиционеров, от сплит-систем, оконных блоков и переносных кондиционеров до осушителей и маломощных коммерческих блоков. Ежегодно 11 производственных линий кондиционеров Midea RAC вКитае, Вьетнаме, Индии, Египте, Бразилии и Аргентине выпускают 67 миллионов комплектов.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2032803/Video1.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2030435/image_5026356_32265540.jpg

SOURCE Midea Residential Air Conditioner Division

Also from this source

Midea przedstawia najnowsze systemy multi-split

Midea presenta los últimos sistemas multi-split

Explore

More news releases in similar topics