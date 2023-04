Midea présente les derniers systèmes multi-split

FRANCFORT, Allemagne, 11 avril 2023 /PRNewswire/ -- La crise climatique et énergétique qui ne cesse de s'aggraver présente de nouveaux défis pour les entreprises qui doivent penser au-delà des conceptions conventionnelles et créer des produits innovants qui ouvriront la voie à un avenir durable. Midea, société novatrice et pionnière en matière de solutions domestiques intelligentes, est l'une des entreprises qui s'est engagée à repousser les limites de la technologie durable. Paolo Lorini, responsable de Midea RAC Design Milan (MRDM), s'est associé à Matteo Nunziati, architecte d'intérieur italien de renom, pour présenter le nouveau système multi-split de Midea. L'accent est mis sur la technologie innovante de récupération de la chaleur, une solution de pompe à chaleur unique tout au long de l'année.

Paolo Lorini, Head of MRDM, teamed up with top Italian interior designer, Matteo Nunziati, to introduce Midea’s latest multi splits system, an all year round one-stop heat pump solution.

Matteo Nunziati est considéré comme l'un des architectes d'intérieur les plus talentueux de sa génération. Il se spécialise dans les hôtels de luxe ainsi que dans les projets résidentiels et a réalisé de nombreux projets d'architecture d'intérieur dans le monde entier.

Pour Matteo Nunziati, une conception holistique tient compte non seulement de la durabilité, mais aussi de la fonctionnalité et de l'esthétique, en favorisant les interrelations entre les objets et les environnements qui les entourent. En créant une maison dotée de la meilleure solution en matière de traitement de l'air et de chauffage de l'eau, Matteo Nunziati a expliqué qu'il privilégiait l'aspect esthétique, la durabilité et la viabilité tout en restant économique. Le nouveau système multi-split de Midea avec chauffage à eau intégré illustre cette approche.

Cette idée est reprise par Paolo Lorini, qui a déclaré que Midea avait clairement identifié la demande du marché européen pour une solution tout-en-un, compacte et écologique réduisant à la fois les coûts d'exploitation et l'espace requis pour les utilisateurs finaux. Comme il l'a expliqué, la plupart des maisons sont aujourd'hui équipées de plusieurs systèmes indépendants, notamment un climatiseur pour l'été, un chauffage par le sol pour l'hiver et un chauffe-eau à gaz pour le chauffage de l'eau tout au long de l'année. Ces derniers sont jugés inefficaces, coûtent trop cher en termes de fonctionnement et d'entretien, et occupent beaucoup d'espace dans la maison.

« Midea a créé quelque chose de complètement différent : nous avons intégré tous les systèmes susmentionnés dans une solution multi-split qui prend en charge jusqu'à quatre unités de climatisation intérieures, capables de rafraîchir et de chauffer l'espace, et un module de chauffage de l'eau, tous connectés à une seule unité extérieure dotée d'une technologie de récupération de chaleur.

En été, l'eau chaude sanitaire est disponible sans frais lorsque le climatiseur fonctionne, car son énergie peut être récupérée et réutilisée pour le chauffage de l'eau. Le système se décline en deux options pour les ménages ayant des priorités différentes. Le modèle équipé d'une unité hydroélectrique est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin de chauffer leurs locaux et de produire de l'eau chaude sans frais supplémentaires, tandis que le modèle équipé d'un réservoir d'eau à serpentin permet de refroidir et de chauffer rapidement l'air tout en produisant de l'eau chaude toute l'année », a expliqué Paolo.

« Respectueux de l'environnement, polyvalent et facile à installer, le nouveau système tout-en-un change la donne et propulse Midea à l'avant-garde du développement des systèmes split résidentiels. Midea se réjouit de proposer ce système révolutionnaire à ses clients du monde entier, et nous sommes convaincus qu'il établira une nouvelle norme pour l'industrie », a-t-il ajouté.

Dans une vidéo de présentation créée par l'agence de création indépendante primée F5 Shanghai en collaboration avec le studio de création multidisciplinaire italien Mybosswas, Matteo Nunziati et Paolo Lorini ont abordé des sujets intéressants tels que la durabilité, l'esthétique et les économies d'énergie. Ce sont les sujets les plus fréquemment évoqués de nos jours et auxquels le système multi-split de Midea a apporté une solution.

À propos de la division Midea Residential Air Conditioner

La division Midea Residential Air Conditioner (« Midea RAC ») propose une gamme complète de produits de climatisation résidentielle, allant des climatiseurs splits, de fenêtre et portables aux déshumidificateurs et aux unités commerciales légères. Avec 11 sites de production en Chine, au Vietnam, en Inde, en Égypte, au Brésil et en Argentine, la capacité de production annuelle de climatiseurs de Midea RAC dépasse les 67 millions d'unités.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2032803/Video1.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2030435/image_5026356_32265540.jpg

SOURCE Midea Residential Air Conditioner Division