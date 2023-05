Midea presenta Midea Multi Splits Family, il sistema tutto in uno con recuperatore di calore

FRANCOFORTE, Germania, 24 maggio 2023 /PRNewswire/ -- Una soluzione unica ad alta efficienza per tutti i bisogni di climatizzazione, riscaldamento ed acqua calda sanitaria. Midea, colosso cinese leader nel settore della climatizzazione e del trattamento dell'aria e nella produzione di grandi e piccoli elettrodomestici, presenta Midea Multi Splits Family, la nuova gamma Multisplit all-in-one con tecnologia di recupero del calore, in grado di offrire la massima efficienza energetica in un sistema multiplo indicato per tutte le stagioni.

Paolo Lorini, Head of MRDM, teamed up with top Italian interior designer, Matteo Nunziati, to introduce Midea’s latest multi splits system, an all year round one-stop heat pump solution.

Midea Multi Splits Family nasce per rispondere a una necessità concreta del mercato della climatizzazione residenziale, che ancora vede ampia diffusione nelle case italiane di sistemi indipendenti per provvedere a condizionamento, riscaldamento aria e ACS (Acqua Calda Sanitaria), comportando una gestione inefficiente dell'energia, maggiori costi di manutenzione e uno spreco di spazio domestico. In linea con la vision di Midea di semplificare la vita di ogni giorno attraverso una tecnologia a misura di persona, la famiglia di dispositivi Midea Multi Splits Family offre una soluzione che supporta fino a quattro unità di condizionamento dell'aria interna e un modulo per il riscaldamento dell'acqua sanitaria. Il tutto è collegato a un'unica unità esterna, integrata con tecnologia di recupero del calore: in estate, l'energia dispersa durante il funzionamento viene recuperata e utilizzata per scaldare l'acqua, senza ulteriori consumi.

Midea Multi Splits Family è disponibile in due versioni. Il modello equipaggiato con serbatoio a serpentina offre una climatizzazione rapida sia in riscaldamento sia in raffreddamento, oltre ad acqua calda sempre a disposizione tutto l'anno. Il modello con unità idronica è progettato per gli utenti che desiderano riscaldamento e ACS senza costi aggiuntivi. In aggiunta alle prestazioni eccellenti, la gamma Midea Multi Splits Family fa vanto di una estetica esclusiva, disegnata seguendo un principio di progettazione olistica in cui ogni linea contribuisce alla migliore funzionalità.

Performante, minimalista, sostenibile. Midea Multi Splits Family mostra la sua anima green ottimizzando in un solo sistema integrato tutti i bisogni di comfort termico dell'abitazione, abbattendo consumi ed emissioni. Un approccio di progettazione all-in-one che promette di diventare nuovo standard del settore, aprendo la strada a soluzioni di climatizzazione per un futuro più sostenibile.

La presentazione della serie Midea Multi Splits Family anticiperà inoltre la campagna digital programmata da Midea per la stagione estiva, in cui le innovazioni tecnologiche del Gruppo saranno protagoniste di esclusivi contenuti elaborati in collaborazione con l'architetto e interior designer Matteo Nunziati. L'approccio di design olistico, che è alla base di ogni gamma Midea e che si esprime in prodotti altamente funzionali e di alto valore estetico, sarà condiviso con il pubblico di Midea attraverso una delle più celebri firme della sua generazione.

Un'iniziativa che sottolinea ancora una volta l'impegno di Midea nel progettare soluzioni che si integrino ai nuovi ambienti del living contemporaneo. Il Gruppo sarà inoltre presente alla Milano Design Week 2023 con un range di nuove proposte, tra cui alcuni prodotti della Multi Splits Family. Nella cornice dell'evento A Casa Ovunque '23 – MetaVero. MetaVerso., l'esposizione di Via Savona 35 offrirà uno spaccato sugli spazi abitativi del futuro, in cui le tecnologie a marchio Midea si inseriscono nella casa ibrida di domani. La presenza di Midea al Fuorisalone rivela l'interesse che il brand mondiale ripone nelle nuove frontiere dello smart living e il suo ruolo di apripista nella progettazione di elettrodomestici a misura di persona.

Informazioni su Midea Group

Fondata nel 1968 e presente oggi in più di 200 paesi, Midea progetta soluzioni Home Appliance studiate per una vita domestica sorprendentemente confortevole. Alla posizione #245 della classifica Fortune Global 500, Midea vanta una forte presenza produttiva e commerciale grazie ai suoi 15 impianti produttivi, 20 centri R&D in 9 Paesi e più di 166.000 dipendenti dislocati in tutto il mondo, oltre a importanti partnership e recenti acquisizioni che hanno permesso al gruppo di diventare leader a livello mondiale nel settore del bianco.

