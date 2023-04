Midea przedstawia najnowsze systemy multi-split

FRANKFURT, Niemcy, 11 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Nasilający się kryzys klimatyczny i energetyczny stawia przed firmami nowe wyzwania, polegające na wychodzeniu poza konwencjonalne koncepcje projektowe i tworzeniu innowacyjnych produktów, które utorują drogę do zrównoważonej przyszłości. Do grona podmiotów, które dążą do przekraczania granic zrównoważonej technologii, należy Midea, innowator i pionier rozwiązań dla inteligentnych domów. Paolo Lorini, szef Midea RAC Design Milan (MRDM) nawiązał współpracę z Matteo Nunziati, czołowym włoskim projektantem wnętrz, aby zaprezentować nowy wielofunkcyjny system typu multi-split firmy Midea, koncentrujący się na innowacyjnej technologii odzyskiwania ciepła, który jest całorocznym, kompleksowym rozwiązaniem w zakresie pomp ciepła.

Matteo Nunziati jest uważany za jednego z najwybitniejszych i najbardziej uzdolnionych projektantów wnętrz swojego pokolenia. Specjalizuje się w architekturze luksusowych hoteli, projektach mieszkaniowych; ma na swoim koncie szereg ukończonych projektów wnętrz na całym świecie.

Dla Matteo Nunziati projekt holistyczny uwzględnia nie tylko zrównoważony rozwój, ale również funkcjonalność i estetykę, promując wzajemne powiązania między przedmiotami i środowiskiem, które je otacza. Projektując dom z najkorzystniejszym rozwiązaniem w zakresie powietrza i ogrzewania wody, Matteo Nunziati podkreślił, że koncentruje się na estetyce, trwałości i zrównoważeniu przy zachowaniu ekonomiczności. Nowy system rozdzielczy firmy Midea ze zintegrowanym ogrzewaniem wody jest przykładem takiego podejścia.

Ideę tę podziela Paolo Lorini, podkreślając, że Midea wyraźnie zidentyfikowała zapotrzebowanie rynku europejskiego na rozwiązanie typu „wszystko w jednym", kompaktowe i ekologiczne, które minimalizuje zarówno koszty eksploatacji, jak i przestrzeń wykorzystywaną przez użytkowników końcowych. Jak wyjaśnił, większość dzisiejszych domów jest wyposażona w kilka niezależnych systemów, z klimatyzatorem na lato, ogrzewaniem podłogowym na zimę i kotłem gazowym do całorocznego podgrzewania wody, które są nieefektywne, zbyt kosztowne w eksploatacji i konserwacji oraz zajmują dużo miejsca w domu.

„Midea stworzyła coś zupełnie innego: zintegrowaliśmy wszystkie powyższe systemy w rozwiązanie typu multi-split, które obsługuje do czterech wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych zdolnych do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń oraz moduł ogrzewania wody, a wszystko to połączono z jedną jednostką zewnętrzną wykorzystującą technologię odzysku ciepła.

W lecie podczas pracy klimatyzatora dostępna jest darmowa ciepła woda użytkowa, ponieważ jej energia może być odzyskana i ponownie wykorzystana do ogrzewania wody. System oferowany jest w dwóch opcjach dla gospodarstw domowych o różnych priorytetach. Model wyposażony w jednostkę hydro jest przeznaczony dla użytkowników, którzy oczekują zarówno ogrzewania pomieszczeń, jak i dostarczania ciepłej wody bez dodatkowych kosztów, natomiast model z wężownicą umożliwia szybkie chłodzenie i ogrzewanie powietrza, zapewniając jednocześnie ciepłą wodę przez cały rok" - powiedział Paolo.

„Przyjazny dla środowiska, wszechstronny i łatwy w instalacji, nowy system typu „wszystko w jednym" zmienia reguły gry, dzięki czemu Midea stanie się liderem w dziedzinie rozwoju systemów rozdzielczych dla budownictwa mieszkaniowego. Z ogromną przyjemnością oferujemy ten rewolucyjny projekt naszym międzynarodowym klientom i jesteśmy pewni, że wyznaczy on nowy standard w branży" - dodał.

W filmie promocyjnym stworzonym przez nagradzaną niezależną agencję kreatywną F5 Shanghai we współpracy z włoskim multidyscyplinarnym studiem kreatywnym Mybosswas, Matteo Nunziati i Paolo Lorini omówili interesujące tematy, takie jak zrównoważony rozwój, estetyka i oszczędność energii. Są to obecnie bardzo często poruszane zagadnienia, na które system Multi Splits firmy Midea proponuje rozwiązanie.

Pion Klimatyzatorów Mieszkaniowych Midea

Pion klimatyzatorów mieszkaniowych Midea („Midea RAC") oferuje pełną gamę produktów klimatyzacji mieszkaniowej, od klimatyzatorów typu split, okiennych i przenośnych, po osuszacze i lekkie urządzenia komercyjne. Dzięki 11 zakładom produkcyjnym w Chinach, Wietnamie, Indiach, Egipcie, Brazylii i Argentynie, roczna zdolność wytwórcza Midea RAC w zakresie klimatyzatorów przekracza 67 milionów zestawów.

