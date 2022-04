Midea anuncia a aquisição da TTIUM Motor e entra oficialmente no mercado de veículos ecológicos de duas rodas

Olhando para o futuro, a Midea e a TTIUM Motor esperam alcançar um "ganho mútuo" para produtos e tecnologias compartilhados. Além disso, a TTIUM se beneficiará dos recursos existentes de P&D da Midea Industrial Technology, das soluções de motores de ponta da Welling, da tecnologia de componentes elétricos e eletrônicos padrão para automóveis, do banco de testes e do laboratório confiáveis, do amplo uso do sistema de fabricação enxuta e da cadeia de suprimentos estabelecida, para aprimorar sua competitividade. Por outro lado, a TTIUM tem ampla experiência no setor e recursos para o cliente que ajudarão a inspirar e apoiar a Midea na transformação de produtos e tecnologias.