Midea объявляет о приобретении TTIUM Motor и официальном выходе на зеленый двухколесный рынок

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Midea Group

Apr 27, 2022, 12:31 ET

УХАНЬ, Китай, 27 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Midea объявила о приобретении компании WUHAN TTIUM Motor Technology CO., LTD (TTIUM). Этот стратегический шаг свидетельствует о том, что компания Midea официально вышла на рынок двухколесных транспортных средств и продолжила обновление своего ассортимента продукции. 

The signing of the contract between Midea Industrial Technology and TTIUM Motor Technology CO., LTD (TTIUM)
The signing of the contract between Midea Industrial Technology and TTIUM Motor Technology CO., LTD (TTIUM)
TTIUM providing systematic motor technology solutions for the global e-mobility industry
TTIUM providing systematic motor technology solutions for the global e-mobility industry
The signing of the contract between Midea Industrial Technology and TTIUM Motor Technology CO., LTD (TTIUM) TTIUM providing systematic motor technology solutions for the global e-mobility industry

Midea и TTIUM Motor рассчитывают, что объединение продукции и технологий принесет взаимовыгодные результаты. Кроме того, TTIUM будет пользоваться научно-исследовательским ресурсом компании Midea Industrial Technology, новейшими решениями для двигателей от Welling, технологией производства электрических и электронных компонентов, надежным испытательным стендом и лабораторией, широким применением бережливой производственной системы и существующей производственно-сбытовой цепочкой для повышения конкурентоспособности. В свою очередь, компания TTIUM обладает обширным отраслевым опытом и клиентской базой, которые помогут вдохновлять и поддерживать Midea в преобразованиях продукции и технологий.

Теперь компания Midea Industrial Technology владеет двумя марками электровелосипедов: Welling и Motinova, занимающими значительную долю рынка. Компания Midea будет использовать возможности соответствующей линейки моторов, отличающихся бесшумностью, эффективностью, интеллектуальностью, стабильностью и компактностью, и станет одним из ключевых игроков на рынке электровелосипедов по всему миру.

По мере развития экологически чистого и низкоуглеродного образа жизни рынок электротранспорта, или электровелосипедов, развивается быстрыми темпами. Простой и не требующий усилий, электровелосипед постепенно становится новым главным способом передвижения по городу. Дополнительная сила электропривода значительно расширила возможности велосипедов для движения по пересеченной местности, поездок на работу и обратно, а также перевозки грузов. Согласно статистике, в 2021 году количество электровелосипедов в мире достигло 7,27 млн. По оценкам, к 2030 году глобальный рынок электровелосипедов достигнет 19 миллионов.

Информация о компании Midea Industrial Technology 

Будучи одной из пяти компаний, входящих в группу Midea Group, Midea Industrial Technology рассматривает науку и технологии в качестве своей основной движущей силы. На сегодняшний день компания Midea Industrial Technology построила 27 научно-исследовательских центров по всему миру, и в них зарегистрировано более 5500 патентов. Ежегодно вкладывая 1,1 млрд юаней в исследования и разработки, компания продолжает инвестировать в базовые и новейшие технологии для высокоточной продукции, включая компрессоры, электродвигатели, чипы, переходники, электронные расширительные клапаны, автозапчасти, преобразователи, сервосистемы и компоненты теплоотвода.

Веб-сайт: https://tech.midea.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1804820/The_signing_contract_Midea_Industrial_Technology_TTIUM_Motor_Technology_CO.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1804821/TTIUM_providing_systematic_motor_technology_solutions_global_e_mobility_industry.jpg

SOURCE Midea Group

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