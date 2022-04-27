Midea объявляет о приобретении TTIUM Motor и официальном выходе на зеленый двухколесный рынок

Midea и TTIUM Motor рассчитывают, что объединение продукции и технологий принесет взаимовыгодные результаты. Кроме того, TTIUM будет пользоваться научно-исследовательским ресурсом компании Midea Industrial Technology, новейшими решениями для двигателей от Welling, технологией производства электрических и электронных компонентов, надежным испытательным стендом и лабораторией, широким применением бережливой производственной системы и существующей производственно-сбытовой цепочкой для повышения конкурентоспособности. В свою очередь, компания TTIUM обладает обширным отраслевым опытом и клиентской базой, которые помогут вдохновлять и поддерживать Midea в преобразованиях продукции и технологий.

Теперь компания Midea Industrial Technology владеет двумя марками электровелосипедов: Welling и Motinova, занимающими значительную долю рынка. Компания Midea будет использовать возможности соответствующей линейки моторов, отличающихся бесшумностью, эффективностью, интеллектуальностью, стабильностью и компактностью, и станет одним из ключевых игроков на рынке электровелосипедов по всему миру.

По мере развития экологически чистого и низкоуглеродного образа жизни рынок электротранспорта, или электровелосипедов, развивается быстрыми темпами. Простой и не требующий усилий, электровелосипед постепенно становится новым главным способом передвижения по городу. Дополнительная сила электропривода значительно расширила возможности велосипедов для движения по пересеченной местности, поездок на работу и обратно, а также перевозки грузов. Согласно статистике, в 2021 году количество электровелосипедов в мире достигло 7,27 млн. По оценкам, к 2030 году глобальный рынок электровелосипедов достигнет 19 миллионов.

Информация о компании Midea Industrial Technology

Будучи одной из пяти компаний, входящих в группу Midea Group, Midea Industrial Technology рассматривает науку и технологии в качестве своей основной движущей силы. На сегодняшний день компания Midea Industrial Technology построила 27 научно-исследовательских центров по всему миру, и в них зарегистрировано более 5500 патентов. Ежегодно вкладывая 1,1 млрд юаней в исследования и разработки, компания продолжает инвестировать в базовые и новейшие технологии для высокоточной продукции, включая компрессоры, электродвигатели, чипы, переходники, электронные расширительные клапаны, автозапчасти, преобразователи, сервосистемы и компоненты теплоотвода.

Веб-сайт: https://tech.midea.com/

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SOURCE Midea Group