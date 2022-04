Midea ogłasza przejęcie TTIUM Motor, oficjalnie wchodząc na rynek ekologicznych jednośladów

Od teraz Midea i TTIUM Motor będą dążyć do osiągania obopólnych korzyści ze wspólnych produktów i technologii. TTIUM skorzysta ponadto z obecnych zasobów B+R spółki Midea Industrial Technology, najnowocześniejszych rozwiązań motoryzacyjnych Welling, technologii elektryki i podzespołów elektronicznych będącej standardem w samochodach, niezawodnego stanowiska badawczego i laboratorium, szerokiego zastosowania systemu produkcyjnego typu lean manufacturing i ugruntowanego łańcucha dostaw. Wszystko to przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firmy. Z drugiej strony, TTIUM posiada duże doświadczenie w branży i zasób klientów, które pomogą inspirować i wspierać spółkę Midea w zakresie transformacji jej produktów i technologii.