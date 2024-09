Midea dévoile une série de fours encastrables multifonctionnels révolutionnaires à l'IFA 2024

BERLIN, Sept. 9, 2024 /PRNewswire/ -- Midea, leader mondial de l'électroménager, a fièrement présenté sa dernière innovation au salon IFA : la série Midea One Oven. Cette série de fours encastrables multifonctionnels d'avant-garde est conçue pour rationaliser la cuisine moderne en intégrant de manière transparente plusieurs méthodes de cuisson dans un seul appareil élégant de qualité professionnelle. Disponible en deux modèles, le 7NT30E4 et le TR850E-TV0E00, la série Midea One Oven associe une technologie avancée à un design sophistiqué, établissant une nouvelle norme en matière de polyvalence et de performance.

La polyvalence au service de la performance professionnelle

La série Midea One Oven n'est pas seulement polyvalente, c'est aussi une puissance inégalée dans la cuisine. Ce four encastrable multifonctionnel intègre les fonctions micro-ondes, vapeur, cuisson et friture à l'air, le tout dans une cavité en émail plus résistante aux rayures, plus facile à nettoyer et moins sujette au jaunissement que l'acier inoxydable traditionnel. Bénéficiant de multiples brevets de conception et de technologie, ce produit garantit qu'aucun compromis n'est fait en matière de performances, tout en offrant un large éventail de fonctions de cuisson. Il s'agit d'un four multifonctionnel de premier plan dans l'industrie.

Technologie de cuisson intelligente

Au cœur de la série Midea One Oven se trouve la technologie révolutionnaire de cuisson AI. Cet algorithme intelligent fait passer la cuisson au niveau supérieur en s'adaptant aux besoins spécifiques de chauffage des aliments à différents stades de leur préparation. Qu'il s'agisse d'augmenter la température, d'atteindre le degré de cuisson, de pré-sécher pour sceller les jus ou de dorer, la courbe de cuisson pilotée par l'IA garantit que chaque plat est cuit à la perfection, pour des résultats tout simplement appétissants. Cette intégration multifonctionnelle a permis de mettre en place des modes hybrides améliorés par l'IA qui tirent le meilleur de chaque méthode de cuisson et les combinent pour obtenir des résultats révolutionnaires.

Intégration transparente de l'IdO

Conformément aux exigences de la maison moderne et connectée, la série de fours Midea One est équipée de fonctions IoT. Compatible avec l'application SmartHome, les utilisateurs peuvent surveiller à distance la progression de la cuisson, accéder à une riche bibliothèque de recettes basée sur le cloud, et même contrôler le four à l'aide des commandes vocales Alexa. Grâce à cette intégration, le four Midea One Oven n'est pas un simple appareil de cuisine, mais un élément central d'un mode de vie intelligent et efficace.

Design moderne et commande tactile intuitive

La série Midea One Oven est équipée de deux écrans tactiles couleur ultra-haute définition de 12 pouces ( ) pour une utilisation fluide et sans effort. La conception intuitive, associée à la finition en verre et à l'esthétique minimaliste de l'appareil, en fait un élément parfait pour toute cuisine moderne.

À propos du groupe Midea

Le groupe Midea est un leader technologique mondial spécialisé dans cinq domaines d'activité clés : Maison intelligente, technologies industrielles et du bâtiment, robotique et automatisation, électromécanique et innovation numérique. Midea, l'une des dix marques du groupe Midea dans le domaine des appareils électroménagers intelligents, s'est imposée comme une force de premier plan dans le secteur. Fondé en 1968, le groupe Midea est classé 277e dans le classement Fortune Global 500 de 2024 et compte plus de 190 000 employés dans le monde.

