Midea presenta una innovadora serie de hornos multifunción empotrables en IFA 2024

BERLÍN, 9 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Midea, líder mundial en electrodomésticos, presentó con orgullo su última innovación en la exposición IFA: la serie de hornos Midea One. Esta innovadora serie de hornos multifunción empotrables está diseñada para optimizar la cocina moderna al integrar a la perfección múltiples métodos de cocción en un solo electrodoméstico elegante y de calidad profesional. Disponible en dos modelos, el 7NT30E4 y el TR850E-TV0E00, la serie de hornos Midea One combina tecnología avanzada con un diseño sofisticado, estableciendo un nuevo estándar de versatilidad y rendimiento.

Versatilidad y rendimiento profesional

La serie de hornos Midea One no solo es versátil, sino que también es una potencia inigualable en la cocina. Este horno multifunción empotrado incorpora funciones de microondas, vapor, horneado y freidora de aire, todo ello alojado dentro de una cavidad esmaltada que es más resistente a los rayones, más fácil de limpiar y menos propensa a amarillear que el acero inoxidable tradicional. Con múltiples patentes de diseño y tecnología, este producto garantiza que no se haga concesiones en el rendimiento a la vez que ofrece una amplia gama de funciones de cocción. Destaca como un horno multifunción líder en la industria.

Tecnología de cocción inteligente con inteligencia artificial

La innovadora tecnología de cocción con inteligencia artificial de la serie de hornos Midea One es el corazón de la cocina. Este algoritmo inteligente lleva la cocina al siguiente nivel al adaptarse a las necesidades de calentamiento específicas de los alimentos en las diferentes etapas de preparación. Ya sea para aumentar la temperatura, lograr el punto de cocción, sellar previamente para conservar los jugos o dorar, la curva de cocción impulsada por IA garantiza que cada plato se cocine a la perfección y ofrezca resultados que son simplemente deliciosos. Esta integración multifuncional ha permitido modos híbridos mejorados con IA que toman lo mejor de cada opción del método de cocción y los combinan para obtener resultados revolucionarios.

Integración perfecta con IoT

En consonancia con las demandas de los hogares modernos y conectados, la serie de hornos Midea One está equipada con capacidades de IoT. Compatible con la aplicación SmartHome, los usuarios pueden controlar de forma remota el progreso de la cocción, acceder a una amplia biblioteca de recetas en la nube e incluso controlar el horno mediante comandos de voz de Alexa. Esta integración garantiza que el horno Midea One no sea solo un electrodoméstico de cocina, sino una parte central de un estilo de vida inteligente y eficiente.

Diseño moderno y control táctil intuitivo

La serie de hornos Midea One cuenta con dos pantallas táctiles a color de 12 pulgadas de ultraalta definición para un funcionamiento suave y sin esfuerzo. El diseño intuitivo, junto con el acabado de vidrio completo del electrodoméstico y la estética minimalista, lo convierten en una opción perfecta para cualquier cocina moderna.

Acerca de Midea Group

Midea Group es un líder tecnológico global especializado en cinco áreas de negocio clave: hogar inteligente, tecnologías industriales y de construcción, robótica y automatización, electromecánica e innovación digital. Como una de las más de 10 marcas dentro del negocio de electrodomésticos inteligentes para el hogar de Midea Group, Midea se ha establecido como una fuerza destacada en la industria. Fundado en 1968, Midea Group ocupa el puesto n° 277 en la lista Fortune Global 500 de 2024 con más de 190.000 empleados en todo el mundo.

