Skupina Midea Group oznámila výsledky za rok 2021: tržby a zisk dosáhly historického maxima

FO-ŠAN, Čína, 29. dubna 2022 (PRNewswire) – Společnost Midea Group Co., Ltd. (000333.SZ) zveřejnila výroční zprávu za rok 2021. Celkové tržby společnosti vzrostly v roce 2021 o 20,2 % a dosáhly historického maxima 343,4 miliardy RMB.

Navzdory četným komplikacím, které způsobila pandemie, včetně problémů v globálním dodavatelském řetězci a rostoucích nákladů na suroviny a dopravu, dosáhla společnost Midea čistého zisku ve výši 29 miliard RMB, což představuje meziroční nárůst o 5,5 %, a prokázala tak pokračující růst tržeb a zisku.

Za uplynulý rok se společnost Midea může pochlubit řadou úspěchů. Roční tržby a zisk společnosti Midea dosáhly rekordní výše. Již pošesté v řadě byla zařazena na žebříček Fortune Global 500, a časopisem Forbes China byla vybrána mezi desítku nejlepších čínských společností v oblasti digitální transformace průmyslu. Světové ekonomické fórum již potřetí ocenilo společnost Midea Group jako průkopníka čtvrté průmyslové revoluce. Kromě toho se čtyři výrobní závody společnosti Midea připojily ke globální síti Lighthouse Světového ekonomického fóra.

V loňském roce společnost Midea zavedla inovativní a agilní systém výzkumu a vývoje pro digitalizaci produktů, podpořila "Zlepšení efektivity" ve svých offline prodejních kanálech, využila digitální inteligenci k dosažení svého cíle "Přímo k uživatelům", dosáhla operacionalizace velkých dat a zlepšila interní efektivitu. Společnost Midea, posilovaná globálním souborem vědeckých talentů a inovačním ekosystémem, usilovala o průlom na zahraničních trzích díky pokročilým technologiím i efektivitě a kapacitě výroby.

Oznámila své plány na rozvoj obchodních modelů B2B i B2C a na zvýšení prodeje jak na domácím, tak i zahraničním trhu. Společnost se bude i nadále zaměřovat na dlouhodobé investice do technologií a digitální transformace a urychlí modernizaci svých chytrých produktů a obchodních aktivit v oblasti chytré domácnosti. Současně společnost Midea zahájí druhou křivku růstu, a to na základě svých čtyř obchodních zdrojů, kterými jsou robotika a automatizace, technologie budov, řízení spotřeby energií a inteligentní cestování. Tím hodlá dosáhnout svého konečného cíle, kterým je přeměna společnosti Midea z přední světové společnosti v oblasti domácích spotřebičů na technologickou skupinu zaměřenou na inovace.

O společnosti Midea Group Co., Ltd.

Skupina Midea, jejímž cílem je „realizovat výjimečné inovace", se od svého založení již 54 let řídí filozofií zlepšování života pomocí technologií. Za posledních pět let investovala společnost Midea do oblasti výzkumu a vývoje téměř 45 miliard RMB. Po celém světě provozuje celkem 35 výzkumných a vývojových center a 35 hlavních výrobních základen. Produkty a služby společnosti Midea využívá přibližně 400 milionů spotřebitelů ve více než 200 zemích a regionech.

