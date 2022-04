Midea oznamuje akvizici společnosti TTIUM Motor a oficiálně vstupuje na trh s ekologickými dvoukolovými vozidly

Do budoucna společnosti Midea a TTIUM Motor doufají, že se jim podaří dosáhnout oboustranně výhodné situace v oblasti společných produktů a technologií. TTIUM navíc zlepší svou konkurenceschopnost díky možnosti těžit ze stávajících R&D zdrojů (výzkumu a vývoje) společnosti Midea Industrial Technology, špičkových motorových řešení společnosti Welling, technologie elektrických a elektronických součástek na úrovni automobilových standardů, spolehlivého zkušebního pracoviště a laboratoře, širokého využití úsporného výrobního systému a zavedeného dodavatelského řetězce. Výměnou poskytne společnost TTIUM rozsáhlé zkušenosti v oboru a zdroje zákazníků, které pomohou inspirovat a podpořit společnost Midea v produktové a technologické transformaci.

Jak naznačuje již velikost trhu, společnost Midea Industrial Technology nyní vlastní dvě značky elektrokol, Welling a Motinova. Jejich motorové portfolio, které se vyznačuje tichostí, účinností, inteligencí, stabilitou a kompaktností produktů využije k zaujetí klíčové pozice na celosvětovém trhu s elektrokoly.

V souvislosti s trendem ekologického a nízkouhlíkového životního stylu se trh s elektricky poháněnými koly (tzv. E-bike) rychle rozvíjí. Elektrokola, která umožňují snadnou a nenáročnou cyklistiku, se postupně stávají novou volbou pro individuální dopravu ve městech. Podpora elektrických pohonů možnosti jízdy na horských, příměstských a nákladních kolech výrazně obohatila. Podle statistik dosáhl celosvětový rozsah E-Bike trhu v roce 2021 přibližně 7,27 milionu kusů. Odhaduje se, že do roku 2030 dosáhne celosvětový trh s elektrokoly objemu 19 milionů kusů.

O společnosti Midea Industrial Technology

Společnost Midea Industrial Technology je jednou z pěti obchodních skupin skupiny Midea Group, jejíž hlavním motorem je věda a technologie. Do dnešního dne vybudovala Midea Industrial Technology celkem 27 výzkumných a vývojových center po celém světě, z nichž vyšlo přes 5500 registrovaných patentů. S ročními investicemi do výzkumu a vývoje ve výši 1,1 miliardy jüanů společnost dlouhodobě investuje do klíčových, nejmodernějších technologií pro vysoce přesné výrobky, jako jsou kompresory, motory, čipy, reduktory, elektronické expanzní ventily, autodíly, měniče, servosystémy a komponenty pro odvod tepla.

