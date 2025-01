Midea présente des solutions de refroidissement de pointe à la Foire de la production algérienne 2024

ALGER, Algérie, 2 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Lors de la Foire de la production algérienne 2024, qui a débuté le 19 décembre, Midea, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de climatisation, a dévoilé sa technologie innovante conçue pour répondre aux besoins spécifiques des consommateurs nord-africains, notamment ceux d'Algérie, de Libye, d'Égypte, de Tunisie, du Maroc et d'ailleurs. Au cours de l'événement, la division Midea Residential Air Conditioner (Midea RAC) a présenté des solutions conçues pour répondre à la demande de la région en produits de climatisation stables, durables, résistants aux températures élevées et dotés de caractéristiques anticorrosion.

Exhibition booth of Midea in FPA The Tropical 3 Product HYPER GRAPFINS

L'un des points forts de l'exposition a été le Tropical 3, un produit qui a attiré l'attention par sa remarquable capacité à fonctionner en continu, même à des températures atteignant 60°C. Cette caractéristique positionne Tropical 3 comme une solution fiable, confortable et écologique, parfaitement résumée par son slogan : « Tropical King, Epic Cooling ».

La fiabilité de Tropical 3 est soulignée par sa capacité à fonctionner en cas de chaleur extrême, grâce à la technologie innovante PrimeGuard™ HYPER GRAPFINS. Ce revêtement avancé constitue une percée en matière de résistance à la corrosion, car il est cinq fois plus performant que les revêtements dorés traditionnels. Le revêtement de graphène noir offre non seulement une protection durable, avec une durée d'efficacité de 20 à 50 ans en fonction des conditions environnementales, mais il améliore également la distribution de la chaleur, en la libérant 31 % plus rapidement que les méthodes conventionnelles. En outre, il réduit considérablement la vapeur d'eau de 92,5 % par rapport à la feuille d'aluminium. La fiabilité du produit est encore renforcée par des caractéristiques telles qu'une large gamme de tensions de fonctionnement, un commutateur de dépoussiérage intelligent, la technologie Ice Circuit, l'agrandissement de la grille d'admission d'air E-box et une conception innovante du ventilateur.

Le confort est un autre avantage majeur de Tropical 3. Il fonctionne à un niveau silencieux de 20 dB(A), ce qui garantit un minimum de nuisances sonores. L'intégration de la technologie Racer à haute fréquence et de la technologie Stepless Comfort offre une expérience d'utilisation fluide et agréable. Son design minimaliste et unique, associé à la fonction Wind Avoid Me et à la technologie Active Clean, garantit aux utilisateurs un environnement confortable et hygiénique.

En termes de respect de l'environnement, la Tropical 3 est équipée d'un mode d'économie d'énergie et de capacités de changement de vitesse, ce qui permet une utilisation efficace de l'énergie. L'application Midea SmartHome optimise encore les réglages, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de refroidissement tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

Xavi Xiong, directeur régional de Midea RAC pour l'Afrique, a souligné que les offres de l'entreprise allaient au-delà des simples produits. Ils représentent des solutions complètes adaptées au marché africain, visant à fournir aux communautés des solutions de refroidissement durables et à long terme. Cet engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité souligne la volonté de Midea RAC d'améliorer la qualité de vie des consommateurs d'Afrique du Nord, en leur garantissant l'accès à des systèmes de refroidissement fiables et efficaces qui résistent aux conditions climatiques difficiles de la région.

En participant à la Foire de la production algérienne 2024, Midea RAC a démontré sa profonde compréhension des besoins des consommateurs nord-africains et son engagement à fournir des produits à la fois performants et durables.

