Międzynarodowa marka modowa Claire's powołuje Richarda Flinta na stanowisko prezesa regionu Europy

Dzięki ponaddwudziestoletniemu doświadczeniu w handlu detalicznym Flint dysponuje udokumentowanymi osiągnięciami w pełnieniu kluczowych funkcji kierowniczych, które wraz z jego strategicznym podejściem do rozwoju i ewolucji biznesu będą nieodzowne w dążeniu Claire's do dalszego rozszerzania międzynarodowego wizerunku marki w Europie. Flint skoncentruje się na wzmocnieniu obecności Claire's w Europie poprzez silny wzrost i rozwój międzynarodowego łańcucha dostaw w celu optymalizacji przepływu produktów do klientów przy wykorzystaniu kanałów Claire's, koncentrując się dodatkowo na rozwijającej się działalności koncesyjnej.

„Richard oferuje bogate doświadczenie, ekspercką znajomość rynku i dążenie do optymalizacji wzrostu, co będzie miało zasadnicze znaczenie dla pozycjonowania naszej marki i długoterminowego sukcesu jako międzynarodowej marki modowej, która inspiruje do wyrażania siebie - powiedział Ryan Vero, dyrektor generalny. - Z przyjemnością będę ściśle współpracował z Richardem, aby wprowadzić w życie naszą wizję Claire's".

„Claire's to niezwykle wpływowa marka z zaangażowaną, ogólnoświatową społecznością, zaś moją misją jest rozszerzenie międzynarodowego śladu Claire's, poprzez płynne wprowadzenie produktów marki wyznaczających trendy, zapewniających wyjątkowe wrażenia w sklepach oraz wiodących w branży usług przekłuwania uszu dla jeszcze większej liczby klientów w Europie, umożliwiających im wyrażenie siebie za pomocą naszej marki" - powiedział Richard Flint, prezes regionu Europy.

Flint pełnił ostatnio funkcję dyrektora ds. wzrostu i członka zarządu w firmie HEMA, której dzięki swojemu cyfrowemu i wielokanałowemu przywództwu i wizji zapewnił znaczny wzrost. Flint był również ściśle zaangażowany w inicjatywę fuzji i przejęć firmy, odgrywając kluczową rolę w zespole kierowniczym odpowiedzialnym za sprzedaż HEMA BV w 2018 roku, a następnie sprzedaż firmy na rzecz prywatnego konsorcjum kapitałowego w grudniu 2020 roku. Przed podjęciem pracy w HEMA Flint pełnił funkcję wiceprezesa działu bezpośredniej sprzedaży konsumenckiej w firmie Nike, kierując działalnością firmy w regionie Chin, w tym wprowadzając zmiany w sprzedaży detalicznej floty marek oraz znacznie zwiększając wydajność handlu elektronicznego na wszystkich platformach i we własnych nieruchomościach cyfrowych.

Claire's Stores, Inc.

Claire's Stores, Inc. jest w pełni zintegrowaną, międzynarodową marką modową, która inspiruje do wyrażania siebie poprzez tworzenie i oferowanie ekskluzywnych, dobrze dobranych produktów i rozwiązań. Od ponad 50 lat Claire's jest celem dla ciekawych świata, kreatywnych i wpływowych oraz liderem w branży usług przekłuwania uszu, zapewniając wyznaczający trendy asortyment produktów i akcesoriów modowych, które wspierają młodych ludzi na całym świecie w tworzeniu stylu i określaniu siebie. Poprzez swoje światowe marki, Claire's® i Icing®, firma dostarcza bogate, wszechstronne doświadczenie zakupowe z własnymi oraz koncesjonowanymi sklepami w Ameryce Północnej i Europie, jak również sklepami franczyzowymi na Bliskim Wschodzie i w Afryce Południowej. Więcej informacji na temat Claire's znajduje się na stronie www.clairestores.com .

