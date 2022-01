SVĚTOVÁ MÓDNÍ ZNAČKA CLAIRE'S JMENOVALA PREZIDENTEM PRO EVROPU RICHARDA FLINTA

Flint má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti maloobchodu a jeho prokazatelné výsledky v klíčových vedoucích funkcích spolu se strategickým přístupem k růstu a rozvoji podniků budou nedílnou součástí úsilí společnosti Claire's o další rozvoj mezinárodní působnosti této značky v celé Evropě. Zaměří se na posílení přítomnosti společnosti Claire v Evropě prostřednictvím silného růstového plánu a na rozvoj mezinárodního dodavatelského řetězce s cílem optimalizovat tok výrobků k zákazníkům prostřednictvím kanálů společnosti Claire. Bude přitom klást zvýšený důraz na její rostoucí koncesní činnost.

„Richard má bohaté zkušenosti i odborné znalosti trhu a usiluje o optimalizaci růstu, což bude mít zásadní význam pro pozici naší značky na trhu a její dlouhodobý úspěch jakožto globální módní značky, která inspiruje k sebevyjádření," řekl Ryan Vero, výkonný ředitel. „Těším se, že budu s Richardem úzce spolupracovat při realizaci naší vize značky Claire's."

„Claire's je silná značka s angažovaným globálním publikem a mým úkolem je rozšířit její mezinárodní působnost a přirozeným způsobem představit její trendy produkty, příjemné nákupní zážitky a špičkové služby v oblasti piercingu uší ještě většímu množství evropských zákazníků a umožnit jim se prostřednictvím naší značky vyjádřit," řekl Richard Flint, prezident pro Evropu.

Flint naposledy působil jako ředitel pro růst a člen výkonné rady společnosti HEMA, které díky svému digitálnímu a multikanálovému vedení a vizi zajistil významný růst. Flint se také aktivně podílel na iniciativě této společnosti v oblasti fúzí a akvizic a sehrál klíčovou roli jakožto jeden ze členů týmu vedení, odpovědného v roce 2018 za prodej společnosti HEMA BV a v prosinci 2020 následný prodej této společnosti konsorciu soukromého kapitálu. Před nástupem do společnosti HEMA působil Flint jako viceprezident pro přímý prodej zákazníkům ve společnosti Nike, kde vedl obchodní aktivity společnosti ve Velké Číně, včetně maloobchodní obměny flotily značek a výrazného zvýšení výkonnosti elektronického obchodu na různých platformách a v rámci vlastních digitálních aktivit.

O společnosti Claire's Stores, Inc.

Společnost Claire's Stores, Inc. je plně integrovaná globální módní značka, která se snaží inspirovat k sebevyjádření tvorbou a poskytováním exkluzivních, pečlivě vybraných produktů a zážitků. Již více než 50 let je Claire's přednostní volbou pro zvídavé, kreativní a vlivné lidi, a je také lídrem v oboru ušního piercingu. Nabízí trendy sortiment módních výrobků a doplňků, které pomáhají mladým lidem po celém světě se stylizací a vytvořením vlastní identity. Prostřednictvím svých globálních značek Claire's® a Icing® poskytuje společnost poutavé, vícekanálové nákupní zážitky ve vlastních i koncesovaných prodejnách v Severní Americe a Evropě a také ve franšízových prodejnách na Středním východě a v Jižní Africe. Další informace o společnosti Claire's najdete na adrese www.clairestores.com .

