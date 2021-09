Mike Musgnug intègre l'équipe de Direction Internationale de Discovery Life Sciences en tant que Chief Revenue Officer

UN CADRE CHEVRONNÉ DES SCIENCES NATURELLES PILOTERA LES OPPORTUNITÉS DE REVENUS EXISTANTES ET NOUVELLES DE DISCOVERY DANS UN RÔLE DE DIRECTION NOUVELLEMENT CRÉÉ

HUNTSVILLE, Alabama, 9 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), the Biospecimen and Biomarker Specialists™, a annoncé aujourd'hui que Mike Musgnug a rejoint la société en tant que directeur des revenus, sous la direction du directeur général Glenn Bilawsky. Dans ce nouveau rôle, M. Musgnug dirigera la planification stratégique et tactique pour accélérer la croissance du chiffre d'affaires de Discovery en accroissant l'adoption par le marché de ses produits et services, tout en identifiant et en développant de nouvelles zones géographiques, de nouveaux produits et de nouvelles lignes de services. Il dirigera également la conception et la mise en œuvre des stratégies de vente, de marketing et de publicité, des structures organisationnelles et des plans de ressources de la société. En outre, il conseillera l'entreprise sur sa stratégie globale d'acquisition, de distribution et de développement d'entreprise.

« Mike rejoint Discovery avec plus de vingt ans d'expérience de direction et de gestion dans le domaine du diagnostic et des sciences naturelles, et possède une expérience exceptionnelle dans le développement d'actifs leaders sur le marché et d'avantages concurrentiels par le biais de stratégies de croissance organique et par acquisition », a déclaré Bilawsky. « Il jouera un rôle essentiel à l'avenir, alors que Discovery continue d'accélérer et de conquérir des parts de marché mondiales croissantes dans chacun de ses segments ciblés. Nous avons beaucoup de chance que Mike ait choisi Discovery pour la prochaine étape de sa carrière florissante. Nous sommes convaincus qu'il renforcera rapidement notre position de premier fournisseur mondial de services de biospécimens et de biomarqueurs. »

Avant de rejoindre Discovery, M. Musgnug a occupé le poste de vice-président et directeur général de l'unité commerciale Biotechnologie chez Beckman Coulter Life Sciences, une société de Danaher. À ce titre, il était responsable de la stratégie, du marketing, des opérations et des chaînes d'approvisionnement pour quatre lignes de produits totalisant plus d'un milliard de dollars. Auparavant, il a occupé des postes de responsabilité croissante dans le domaine des ventes et du marketing au niveau du segment international et au niveau mondial chez Cepheid et Alere. Il a également siégé au conseil d'administration de TechLab, une société de diagnostic qui a été rachetée par Pharos Capital. M. Musgnug est titulaire d'une licence en biologie et d'une maîtrise en sciences biologiques/biotechnologie et en administration des affaires.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe talentueuse de Discovery Life Sciences en tant que Chief Revenue Officer », a déclaré Musgnug. « Discovery est le leader respecté des services de biospécimens et de biomarqueurs. La prochaine phase agressive de croissance qui est déjà en cours accélérera de manière significative le développement de tests de diagnostic et les percées de la recherche pour offrir des thérapies vitales aux patients du monde entier. »

À propos de Discovery Life Sciences et de HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences est la société des spécialistes des biospécimens et des biomarqueurs, combinant le plus grand inventaire commercial de biospécimens et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec des laboratoires de services de biomarqueurs multi-omiques prééminents pour accélérer les nouvelles thérapies soutenues par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour le cancer, les maladies infectieuses et d'autres conditions rares et complexes. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de matières premières cellulaires humaines hautement caractérisées et de services analytiques multi-omiques experts pour faire progresser les programmes de recherche, de développement et de fabrication de thérapies cellulaires et géniques.

HudsonAlpha Discovery® est la division de séquençage et de bioinformatique de Discovery, un laboratoire de services mondialement reconnu qui exploite les technologies de recherche génomique les plus récentes pour soutenir de manière complète la recherche de découverte, translationnelle et clinique.

Grâce à une expertise scientifique de premier plan et à une utilisation innovante des technologies actuelles, l'équipe de Discovery s'engage et consulte les clients afin de surmonter plus rapidement les obstacles et d'obtenir des résultats pour prendre des décisions déterminantes en matière de recherche et de développement à la vitesse du marché. Nous sommes la Science à votre service™ ! Pour plus d'informations, visitez le site dls.com.

