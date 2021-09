Mike Musgnug obejmuje stanowisko dyrektora finansowego w kierownictwie Discovery Life Sciences Global

NA NOWO OBJĘTYM STANOWISKU DOŚWIADCZONY CZŁONEK KIEROWNICTWA SPÓŁKI LIFE SCIENCE ZWIĘKSZY PRZYCHODY SPÓŁKI Z OBECNEJ I NOWEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DISCOVERY.

HUNTSVILLE, Alabama, 9 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), spółka specjalizująca się w opracowywaniu biopróbek i biomarkerów (Biospecimen and Biomarker Specialists™), ogłosiła, że Mike Musgnug obejmuje stanowisko dyrektora finansowego podlegające bezpośrednio dyrektorowi generalnemu Glennowi Bilawsky'emu. Na objętym stanowisku Musgnug będzie odpowiadał za planowanie strategiczne i taktyczne, które pozwoli Discovery na przyspieszenie wzrostu przychodów poprzez wprowadzenie na rynek przez spółkę produktów i usług na arenie międzynarodowej, a także ustalenie i zdobycie nowych rynków geograficznych oraz stworzenie nowych linii produktów i usług. Do jego obowiązków będzie należało również projektowanie i wdrażanie w spółce strategii sprzedaży, marketingu i reklamy, planowanie struktury organizacyjnej i zasobów. Ponadto będzie doradzał spółce w zakresie światowych fuzji, dystrybucji i opracowywania strategii rozwoju korporacyjnego.

„Mike dołącza do Discovery, mając za sobą ponaddwudziestoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w sektorze diagnostyki i nauk biologicznych, a także wyjątkowe osiągnięcia w zakresie budowania wiodących na rynku aktywów i zyskiwania konkurencyjnej przewagi poprzez wykorzystanie strategii wzrostu opartych na charakterystyce danego przedsiębiorstwa oraz fuzjach - powiedział Bilawsky. - Będzie odgrywał kluczową rolę w rozwoju spółki, w szczególności w obliczu faktu, że Discovery zamierza przyspieszyć rozwój i zwiększyć udział w każdym z docelowych segmentów światowego rynku. Mamy niezwykłe szczęście, że Mike wybrał Discovery na następny etap jego niezwykle owocnej kariery zawodowej. Nie mamy wątpliwości, że szybko umocni naszą pozycję wyróżniającego się, ogólnoświatowego dostawcy usług w zakresie biopróbek i biomarkerów".

Przed wstąpieniem w szeregi Discovery Musgnug piastował stanowisko wiceprezesa i dyrektora generalnego działu biotechnologii spółki Beckman Coulter Life Sciences z siedzibą w Danaher. Na stanowisku tym odpowiadał za strategię, marketing, działalność i łańcuch dostaw czterech linii produktowych, których łączna wartość przekraczała 1 mld USD. Wcześniej zajmował się segmentem międzynarodowym i piastował stanowiska, na których odpowiadał za sprzedaż i marketing w spółce Cepheid i Alere. Zasiadał również w zarządzie nabytej przez Pharos Capital spółki TechLab. Musgnug posiada dyplom licencjata biologii i magistra nauk biologicznych/biotechnologii, a także zarządzania.

„Cieszę się, że dołączyłem do zespołu spółki Discovery Life Sciences na stanowisku dyrektora finansowego - powiedział Musgnug. - Discovery jest szanowanym liderem sektora usług z zakresu biopróbek i biomarkerów. Kolejny etap dynamicznego wzrostu, który wszedł już w fazę realizacji, w znaczący sposób przyspieszy tempo opracowywania testów diagnostycznych i przełomowych badań nad wdrożeniem terapii ratujących życie pacjentów z całego świata".

Discovery Life Sciences i HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences to podmiot specjalizujący się w gromadzeniu danych biologicznych i badań nad biomarkerami prowadzący również największy na świecie komercyjny biobank oraz zarządzający siecią laboratoriów świadczących unikalne usługi w zakresie multiomicznych badań nad biomarkerami, które przyczynią się do szybszego opracowania nowych terapii chorób nowotworowych, zakaźnych i innych rzadkich i złożonych stanów chorobowych. Spółka jest czołowym dostawcą wysoce scharakteryzowanych materiałów wyjściowych z ludzkich komórek oraz specjalistycznych multiomicznych usług analitycznych do programów badań, opracowywania i produkcji terapii komórkowych i genowych.

HudsonAlpha Discovery to dział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką, uznane na świecie laboratorium świadczące usługi w zakresie upowszechniania najnowocześniejszych technologii badań nad genomem, które kompleksowo wspierają odkrycia, badania translacyjne i kliniczne.

Zespół Discovery ukierunkowany na działalność naukową współpracuje z klientami na rzecz stworzenia innowacyjnego, konsultacyjnego podejścia do pokonywania barier i szybszego osiągania pożądanych wyników w zakresie badań i rozwoju zgodnie z potrzebami rynku. Nauka do Państwa usług™! Więcej informacji na stronie: dls.com.

