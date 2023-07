Os eventos da Aceitação Universal foram realizados em mais de 40 países/territórios, em 22 idiomas.

LOS ANGELES, 3 julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN) e o Grupo Gestor de Aceitação Universal (UASG) divulgaram os números de participação do primeiro Dia da Aceitação Universal (AU) em um novo relatório publicado hoje. Segundo o relatório, milhares de membros da comunidade global da Internet nos cinco continentes participaram do evento histórico. Realizado em 28 de março de 2023 e organizado pela ICANN e pelo UASG, liderado por voluntários, o Dia da AU foi estabelecido como um meio de reunir as partes interessadas locais, regionais e globais para divulgar a conscientização e incentivar a adoção da AU por meio de uma combinação de sessões informativas e de treinamento, presenciais e híbridas. O Dia da AU marcou a primeira vez que um conjunto diversificado de comunidades técnicas e linguísticas, empresas, governos e partes interessadas do setor do Sistema de Nomes de Domínios (DNS) foi mobilizado para defender a AU e uma Internet multilíngue em escala mundial.

Milhares de pessoas se reúnem em todo o mundo para apoiar uma Internet multilíngue

Dia da AU Em números

Participantes totais 9.424

9.424 Propostas recebidas: 90

90 Eventos realizados: 50+

50+ Países/territórios representados: 40+

40+ Idiomas representados: 22 (árabe, armênio, bengali, cantonês, chichewa, chinês, holandês, inglês, francês, alemão, hindi, birmanês, nepalês, persa, português, russo, cingalês, espanhol, suaíli, tailandês, turco e urdu).

O principal evento do Dia da AU foi realizado em Nova Deli, Índia, organizado pelo Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY) da Índia por meio do NIXI (National Internet Exchange of India), em colaboração com a ICANN e o UASG. Dezenas de outros eventos foram realizados em um período de três meses, do final de fevereiro a maio de 2023, com a maioria dos eventos ocorrendo em 28 de março de 2023 ou por volta dessa data. Os participantes pertenciam a muitas categorias de partes interessadas, como empresas; governos, incluindo reguladores de telecomunicações; instituições de pesquisa; sociedade civil e organizações não governamentais, incluindo Estruturas At-Large e capítulos da Sociedade da Internet (ISOC) ; empresas de TI e startups de tecnologia; empresas de telecomunicações; o setor do DNS; provedores de serviços de Internet e provedores de hospedagem; e universidades, incluindo professores e alunos.

"O Dia da AU foi concebido como uma forma de criar conscientização em nível mundial sobre os benefícios da AU e de incentivar a adoção da AU", disse o presidente do UASG, Anil Kumar Jain. "A resposta entusiasta das partes interessadas em todo o mundo é estimulante e mostra que há uma forte demanda por uma Internet mais inclusiva e multilíngue por meio da Aceitação Universal".

A AU é uma necessidade técnica que garante que todos os nomes de domínio e endereços de e-mail válidos, independentemente da escrita, idioma ou comprimento de caracteres, possam ser usados igualmente por todos os aplicativos, dispositivos e sistemas aptos para a Internet. Ela é considerada um requisito fundamental para a expansão contínua da Internet. Desde 2009, o contexto dos nomes de domínio mudou significativamente: no número total de nomes de domínio de topo (TLDs) disponíveis, no comprimento dos caracteres do TLD e nas escritas disponíveis. No entanto, as verificações usadas por muitos aplicativos de software para validar nomes de domínio e endereços de e-mail geralmente usam regras criadas há muitos anos. A obtenção da AU garante que todos possam usufruir de todo o poder social e econômico da Internet usando o nome de domínio e o endereço de e-mail que escolherem e que melhor se alinhar aos seus interesses, negócios, cultura, idioma e escrita.

"A AU é uma prioridade estratégica para a ICANN. Como pedra angular da Internet global de hoje, ela é fundamental para facilitar a escolha do consumidor e colocar o próximo bilhão de usuários on-line", disse a presidente e CEO interina da ICANN, Sally Costerton. "Estamos orgulhosos de apoiar o primeiro Dia da AU e esperamos realizar futuras campanhas de conscientização para ajudar a tornar a Internet mais inclusiva para todos os usuários, independentemente do idioma que falam e escrevem".

Para informar-se mais sobre o Dia da AU, leia na íntegra o relatório de sinopse. Para informar-se mais sobre a AU, acesse uasg.tech e siga o hashtag #Internet4All no Facebook, LinkedIn, e Twitter.

