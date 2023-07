Tausende versammeln sich weltweit für ein mehrsprachiges Internet

Universal Acceptance-Veranstaltungen in über 40 Ländern/Territorien in 22 Sprachen

LOS ANGELES, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) und die Universal Acceptance Steering Group (UASG) haben in einem heute veröffentlichten Bericht die Teilnehmerzahlen des allerersten Universal Acceptance (UA) Day veröffentlicht. Dem Bericht zufolge nahmen Tausende von Mitgliedern der weltweiten Internet-Gemeinschaft aus fünf Kontinenten an dieser Meilensteinveranstaltung teil. Der UA Day, der am 28. März 2023 stattfand und von der ICANN und der von Freiwilligen geleiteten UASG organisiert wurde, sollte lokale, regionale und globale Interessengruppen zusammenzubringen, um das Bewusstsein für UA zu schärfen und die Einführung von UA durch eine Mischung aus virtuellen, persönlichen und hybriden Informations- und Schulungsveranstaltungen zu fördern. Der UA Day war das erste Mal, dass sich eine Vielzahl von technischen und sprachlichen Gemeinschaften, Unternehmen, Regierungen und Interessenvertretern der Domain Name System (DNS)-Branche zusammenfand, um sich für UA und ein mehrsprachiges Internet auf globaler Ebene einzusetzen.

Der UA-Tag in Zahlen

Gesamtanzahl der Teilnehmer: 9,424

9,424 Eingegangene Vorschläge: 90

90 Abgehaltene Events: 50+

50+ Vertretene Länder/Territorien: 40+

40+ Vertretene Sprachen: 22 (Arabisch, Armenisch, Bengalisch, Kantonesisch, Chichewa, Chinesisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Hindi, Myanmar , Nepal , Persisch, Portugiesisch, Russisch, Singhalesisch, Spanisch, Swahili, Thailändisch, Türkisch und Urdu)

Die Hauptveranstaltung zum UA Day fand in Neu-Delhi, Indien, statt und wurde vom indischen Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) über den National Internet Exchange of India (NIXI) in Zusammenarbeit mit ICANN und der UASG ausgerichtet. Dutzende weiterer Veranstaltungen wurden über einen Zeitraum von drei Monaten von Ende Februar bis Mai 2023 abgehalten, wobei die meisten Veranstaltungen am oder um den 28. März 2023 stattfanden. Die Teilnehmer kamen aus vielen Kategorien von Interessengruppen, darunter: Unternehmen, Regierungen, einschließlich Telekommunikationsregulierungsbehörden, Forschungseinrichtungen, zivilgesellschaftliche und nichtstaatliche Organisationen, einschließlich At-Large-Strukturen und Internet Society (ISOC)-Gruppen, IT-Unternehmen und Technologie-Start-ups, Telekommunikationsunternehmen, die DNS-Branche, Internetdienstleister und Hosting-Anbieter sowie Hochschulen, einschließlich Fakultäten und Studenten.

"Der UA Day wurde konzipiert, um weltweit das Bewusstsein für die Vorteile von UA zu schärfen und die Einführung von UA zu fördern", sagte der UASG-Vorsitzende Anil Kumar Jain. "Die enthusiastische Reaktion von Interessengruppen weltweit ist ermutigend und zeigt, dass es eine starke Nachfrage nach einem inklusiveren und mehrsprachigen Internet durch Universal Acceptance gibt."

UA ist eine technische Notwendigkeit, die sicherstellt, dass alle gültigen Domänennamen und E-Mail-Adressen, unabhängig von Schrift, Sprache oder Zeichenlänge, von allen internetfähigen Anwendungen, Geräten und Systemen gleichermaßen genutzt werden können. Sie gilt als Grundvoraussetzung für die weitere Ausdehnung des Internets. Seit 2009 hat sich die Landschaft für Domänennamen deutlich verändert - in Bezug auf die Gesamtzahl der verfügbaren Top-Level-Domänennamen (TLDs), die TLD-Zeichenlänge und die verfügbaren Skripte. Die Überprüfungen, die von vielen Softwareanwendungen zur Validierung von Domänennamen und E-Mail-Adressen verwendetet werden, basieren jedoch häufig auf Regeln, die vor vielen Jahren erstellt wurden. Die Verwirklichung des UA stellt sicher, dass jeder die Möglichkeit hat, die volle soziale und wirtschaftliche Macht des Internets zu nutzen, indem er den Domänennamen und die E-Mail-Adresse seiner Wahl verwendet, die am besten zu seinen Interessen, seinem Geschäft, seiner Kultur, seiner Sprache und seiner Schrift passt.

"UA ist eine strategische Priorität für ICANN. Als Eckpfeiler des heutigen globalen Internets ist es von entscheidender Bedeutung, um den Verbrauchern Wahlmöglichkeiten zu bieten und die nächste Milliarde Nutzer ins Internet zu bringen", sagte ICANN-Interimspräsidentin und CEO Sally Costerton. "Wir sind stolz darauf, den ersten UA Day zu unterstützen und freuen uns auf künftige Sensibilisierungskampagnen, die dazu beitragen sollen, das Internet für alle Nutzerinnen und Nutzer, unabhängig der Sprache, die sie sprechen und schreiben, inklusiver zu machen."

Um mehr über den UA Day zu erfahren, lesen Sie den vollständigen zusammenfassenden Bericht. Weitere Informationen über UA finden Sie unter uasg.tech und folgen Sie dem Hashtag #Internet4All auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

Informationen zu ICANN

Aufgabe der ICANN ist es, ein stabiles, sicheres und einheitliches globales Internet zu gewährleisten. Um eine andere Person im Internet zu erreichen, müssen Sie eine Adresse - einen Namen oder eine Nummer - in Ihren Computer oder ein anderes Gerät eingeben. Diese Adresse muss eindeutig sein, damit Computer wissen, wo sie einander finden können. Die ICANN hilft bei der Koordinierung und Unterstützung dieser eindeutigen Identifikatoren in der ganzen Welt. Die ICANN wurde 1998 als gemeinnützige Gesellschaft mit einer Gemeinschaft von Teilnehmern aus der ganzen Welt gegründet.

