Milliken & Company lance Millad ClearX™ 9000 : le choix clair du polypropylène

Offre une clarté exceptionnelle avec des niveaux d'additifs plus faibles, ce qui permet de rationaliser la production et d'élargir les options de formulation pour les transformateurs et les producteurs de résines.

SPARTANBURG, Caroline du Sud , 7 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Milliken & Company a le plaisir d'annoncer le lancement de Millad ClearX™ 9000, la technologie de clarification du polypropylène (PP) de nouvelle génération, développée pour offrir une transparence ultra claire avec des niveaux réduits de charge d'additifs. Idéale pour l'emballage alimentaire, le stockage à la maison et les applications médicales, Millad ClearX™ 9000 établit une nouvelle référence en matière de valeur, d'esthétique et d'efficacité opérationnelle dans les applications PP transparentes.

Millad ClearX™ 9000, Milliken's next generation clarifying technology for polypropylene (PP), delivers ultra-clear transparency at reduced additive loading levels.

S'appuyant sur la plateforme éprouvée Millad® , Millad ClearX™ 9000 offre aux fabricants une solution avancée qui :

permet de produire un PP ultra-clair en utilisant des niveaux de charge plus efficaces, réduisant ainsi la quantité d'additifs clarifiants nécessaires ;

en utilisant des niveaux de charge plus efficaces, réduisant ainsi la quantité d'additifs clarifiants nécessaires ; réduit les taux d'extraction et de migration dans les emballages et les éléments en PP, ce qui est essentiel pour les applications médicales et en contact avec les aliments ;

dans les emballages et les éléments en PP, ce qui est essentiel pour les applications médicales et en contact avec les aliments ; améliore la compatibilité de traitement par rapport aux générations précédentes pour accroître l'efficacité opérationnelle ;

par rapport aux générations précédentes pour accroître l'efficacité opérationnelle ; élimine la nécessité de séparer les flux de résine vierge et postconsommateur (PCR), pour une plus grande souplesse de composition.

« Millad ClearX™ 9000 représente une avancée pour l'industrie du polypropylène, en offrant une transparence ultra claire avec moins d'additif clarifiant et une plus grande flexibilité pour nos clients », a déclaré Wim Van De Velde, premier vice-président et directeur général de l'activité additifs plastiques de Milliken. « Ce lancement reflète l'engagement continu de Milliken à faire progresser la science des matériaux et à aider nos partenaires à répondre aux demandes du marché en constante évolution. »

Millad ClearX™ 9000 bénéficie d'une large approbation des conditions d'utilisation de la FDA (A-J), ce qui ouvre les portes à son utilisation dans un large éventail d'applications en contact avec les denrées alimentaires. En améliorant la compatibilité additive, ce produit permet aux producteurs de résine et aux transformateurs de réduire les temps d'arrêt, de diminuer les déchets et d'accélérer les changements, ce qui se traduit par des améliorations mesurables de l'efficacité de la fabrication. Cette technologie permet également d'améliorer la compatibilité avec les autres agents clarifiants de Millad, offrant ainsi aux producteurs la possibilité d'optimiser les formulations pour les PP vierges et recyclés postconsommation (PCR), soutenant ainsi les initiatives de développement durable.

« Notre équipe a développé Millad ClearX™ 9000 afin de répondre au besoin croissant de clarté et d'efficacité dans les applications du polypropylène », a déclaré Bhavesh Gandhi, responsable des gammes de produits mondiales de l'activité additifs plastiques de Milliken. « En réduisant la charge d'additifs et les taux de migration, nous aidons nos clients à créer des produits qui ne sont pas seulement attrayants sur le plan visuel, mais qui répondent également aux normes les plus strictes en matière d'alimentation et d'utilisation médicale. »

Milliken, grâce à sa plateforme Millad, a été le premier à utiliser des agents clarifiants pour créer des pièces et des emballages transparents en PP incorporant du contenu PCR et la dernière technologie de clarification de la société s'appuie sur cet héritage. Pour en savoir plus sur Millad ClearX™ 9000, veuillez consulter le site milliken.com.

À propos de Milliken

Milliken & Company est un leader mondial de la fabrication dont l'intérêt pour la science des matériaux permet de réaliser aujourd'hui les percées de demain. Des molécules de pointe aux innovations durables, Milliken crée des produits qui améliorent la vie des gens et apportent des solutions à ses clients et aux communautés. S'appuyant sur des milliers de brevets et sur un portefeuille d'applications dans les domaines du textile, des revêtements de sol, des produits chimiques et des soins de santé, l'entreprise base ses activités sur un engagement partagé pour l'intégrité et l'excellence, afin d'exercer un impact positif sur le monde au bénéfice des générations futures. Découvrez les esprits curieux et les solutions inspirées de Milliken sur milliken.com et sur Facebook, Instagram, et LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2790290/Millad_ClearX_9000.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/Milliken_and_Company_Logo.jpg