Milliken & Company lanza Millad ClearX™ 9000: La opción transparente para polipropileno

Ofrece una transparencia excepcional con menores niveles de aditivos, optimizando la producción y ampliando las opciones de formulación para convertidores y productores de resinas

SPARTANBURG, S.C., 7 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Milliken & Company anuncia con orgullo el lanzamiento de Millad ClearX™ 9000, la tecnología clarificadora de última generación para polipropileno (PP), desarrollada para ofrecer una transparencia ultraclara con niveles reducidos de aditivos. Ideal para envasado de alimentos, almacenamiento doméstico y aplicaciones médicas, Millad ClearX™ 9000 establece un nuevo estándar de valor, estética y eficiencia operativa en aplicaciones de PP transparente.

Millad ClearX™ 9000, Milliken's next generation clarifying technology for polypropylene (PP), delivers ultra-clear transparency at reduced additive loading levels.

Basado en la probada plataforma Millad®, Millad ClearX™ 9000 ofrece a los fabricantes una solución avanzada que:

Consigue un PP ultratransparente con niveles de carga más eficientes, reduciendo la cantidad de aditivos clarificantes necesarios.

Reduce las tasas de extracción y migración en envases y piezas de PP, cruciales para aplicaciones médicas y en contacto con alimentos.

Mejora la compatibilidad de procesamiento en comparación con generaciones anteriores, lo que contribuye a una mayor eficiencia operativa.

Elimina la necesidad de flujos de resina virgen y PCR segregados , lo que permite una mayor flexibilidad en la composición.

"Millad ClearX™ 9000 representa un gran avance para la industria del polipropileno, ya que ofrece una transparencia ultraclara con menos aditivo clarificante y mayor flexibilidad para nuestros clientes", afirmó Wim Van De Velde, vicepresidente sénior y director general del negocio de aditivos para plásticos de Milliken. "Este lanzamiento refleja el compromiso continuo de Milliken con el avance de la ciencia de los materiales y con ayudar a nuestros socios a satisfacer las cambiantes demandas del mercado".

Millad ClearX™ 9000 cuenta con una amplia aprobación de las condiciones de uso de la FDA (A-J), lo que facilita su uso en una amplia gama de aplicaciones en contacto con alimentos. Al mejorar la compatibilidad de los aditivos, ayuda a los productores y convertidores de resina a experimentar menos tiempo de inactividad, menos residuos y cambios de formato más rápidos, lo que se traduce en mejoras medibles en la eficiencia de fabricación. La tecnología también permite una mayor compatibilidad con otros agentes clarificantes de Millad, lo que brinda a los productores la flexibilidad de optimizar las formulaciones tanto para PP virgen como para PP reciclado posconsumo (PCR), apoyando así las iniciativas de sostenibilidad.

"Nuestro equipo desarrolló Millad ClearX™ 9000 para abordar la creciente necesidad de transparencia y eficiencia en las aplicaciones de polipropileno", destacó Bhavesh Gandhi, gerente global de la línea de productos de aditivos plásticos de Milliken. "Al reducir la carga de aditivos y las tasas de migración, ayudamos a nuestros clientes a crear productos que no solo son visualmente atractivos, sino que también cumplen con los más altos estándares para uso alimentario y médico".

Milliken, a través de su plataforma Millad, fue pionera en la aplicación de agentes clarificantes para crear piezas y envases de PP transparentes que incorporan contenido de PCR, y la tecnología clarificante más reciente de la compañía se basa en ese legado. Para obtener más información sobre Millad ClearX™ 9000, visite milliken.com .

