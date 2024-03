Milliken & Company reconnue comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde en 2024 (World's Most Ethical Companies®)

SPARTANBURG, S.C., 4 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le fabricant mondial diversifié Milliken & Company est fier de figurer sur la liste des entreprises les plus éthiques au monde en 2024 établie par Ethisphere, un leader dans la définition et l'avancement des normes de pratiques commerciales éthiques. Cette reconnaissance annuelle met en lumière les organisations qui s'engagent de manière exemplaire en faveur de l'intégrité des affaires par le biais de solides programmes d'éthique, de conformité et de gouvernance. Milliken est l'un des six lauréats à figurer sur la liste chaque année depuis la création du prix en 2007.

« Chez Milliken, nous nous engageons à avoir un impact positif sur les gens et le monde qui nous entoure », a déclaré Halsey Cook, président-directeur général de Milliken. « Cette distinction confirme que la manière dont nous menons nos activités est tout aussi importante que ce que nous accomplissons, et nous sommes fiers d'être à nouveau récompensés cette année »

Guidée par ses valeurs fondamentales et le paysage en constante évolution des communautés qu'elle sert, Milliken a entrepris un vaste projet en 2023 pour mieux comprendre les besoins et les désirs de ses employés. L'entreprise a ensuite formalisé son engagement envers l'équipe Milliken en lançant sa promesse envers les employés, un engagement à construire un avenir meilleur en encourageant une culture fondée sur la confiance, l'inclusion et la diversité intentionnelles, et l'autonomisation. La promesse envers les employés de Milliken fait écho aux éléments du programme global d'éthique et de conformité de Milliken, qui s'efforce d'avoir un impact utile sur le monde grâce à un engagement en faveur de l'excellence et de l'amélioration continue.

« En agissant avec intégrité et transparence, nous poursuivons notre engagement à maintenir notre entreprise éthique », a déclaré Kasel Knight, vice-président, conseiller juridique et responsable du développement durable chez Milliken. « De la manière dont nous traitons nos employés à la façon dont nous nous engageons sur le marché, nous agissons pour l'humanité dans tout ce que nous faisons

L'évaluation des entreprises les plus éthiques du monde repose sur le Quotient éthique® d'Ethisphere, un questionnaire exhaustif qui demande aux entreprises de fournir plus de 240 points de preuve sur leur culture éthique, leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), leur programme d'éthique et de conformité, la diversité, l'équité et l'inclusion, ainsi que les initiatives qui soutiennent une chaîne de valeur solide. En 2024, 136 lauréats ont été récompensés, dans 20 pays et 44 secteurs d'activité.

« Année après année, nous constatons que Milliken fait preuve d'une culture d'éthique et d'intégrité de premier ordre », a ajouté Erica Salmon Byrne, directrice de la stratégie et présidente exécutive d'Ethisphere. « Non seulement cette équipe fait preuve d'un solide état d'esprit éthique, mais Milliken s'engage également à améliorer en permanence ses pratiques en matière d'éthique et de conformité. Nous félicitons Milliken pour sa 18ème année en tant qu'entreprise la plus éthique au monde »

À propos de Milliken

Milliken & Company est un leader mondial de l'industrie manufacturière dont l'intérêt pour la science des matériaux permet de réaliser aujourd'hui les percées de demain. Des molécules de pointe aux innovations durables, Milliken crée des produits qui améliorent la vie des gens et apportent des solutions à ses clients et aux communautés. S'appuyant sur des milliers de brevets et un portefeuille d'applications dans les domaines du textile, des spécialités chimiques, des revêtements de sol et des soins de santé, l'entreprise exploite un sens commun de l'intégrité et de l'excellence pour avoir un impact positif sur le monde pour les générations à venir. Pour en savoir plus sur les esprits curieux et les solutions inspirées de Milliken, rendez-vous sur milliken.com et sur Facebook, Instagramainsi que LinkedIn.

A propos d'Ethisphere

Ethisphere est le leader mondial dans la définition et l'avancement des normes de pratiques commerciales éthiques qui renforcent les marques des entreprises, établissent la confiance sur le marché et assurent le succès des entreprises. Ethisphere possède une grande expertise dans la mesure et la définition des normes éthiques fondamentales en utilisant des données qui aident les entreprises à construire des cultures fortes en matière d'éthique et d'intégrité. Ethisphere honore les réalisations supérieures par le biais de son programme de reconnaissance World's Most Ethical Companies®, fournit une communauté d'experts de l'industrie avec la Business Ethics Leadership Alliance (BELA), et présente les tendances et les meilleures pratiques en matière d'éthique avec Ethisphere Magazine. Ethisphere fait également progresser les performances des entreprises grâce à des évaluations fondées sur des données, des conseils et des analyses comparatives sur la base de ses données inégalées : l'ensemble de données Culture Quotient, qui reflète les pratiques commerciales éthiques de plus de 3 millions d'employés dans le monde, et l'ensemble de données Ethics Quotient, qui comprend plus de 240 points de données sur l'éthique, la conformité, les pratiques sociales et de gouvernance des entreprises les plus éthiques au monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://ethisphere.com.

