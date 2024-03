Milliken & Company wurde als eines der 2024 World's Most Ethical Companies® ausgezeichnet.

SPARTANBURG, US-Bundesstaat South Carolina, 4. März 2024 /PRNewswire/ -- Der diversifizierte globale Hersteller Milliken & Company ist stolz darauf, in die Liste der 2024 weltweit ethischsten Unternehmen aufgenommen zu werden, die von Ethisphere, einem führenden Unternehmen bei der Definition und Förderung von Standards für ethische Geschäftspraktiken, erstellt wird. Diese jährliche Auszeichnung hebt Unternehmen hervor, die sich durch robuste Ethik-, Compliance- und Governance-Programme vorbildlich für geschäftliche Integrität einsetzen. Milliken ist eines von nur sechs ausgezeichneten Unternehmen, die es seit der Einführung dieser Anerkennung 2007 jedes Jahr auf die Liste geschafft haben.

„Bei Milliken verfolgen wir das Ziel, die Menschen und die Welt um uns herum positiv zu beeinflussen", so Halsey Cook, President und CEO. „Diese Auszeichnung bestätigt, dass die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen, genauso wichtig ist wie das, was wir erreichen, und wir sind stolz darauf auch dieses Jahr wieder dabei zu sein.

Geleitet von seinen Grundwerten und der sich ständig verändernden Landschaft der Communities, in denen das Unternehmen tätig ist, führte Milliken 2023 ein umfangreiches Projekt durch, um die Bedürfnisse und Wünsche seiner Mitarbeiter besser zu verstehen. Das Unternehmen realisierte sein Engagement für das Team Milliken mit der Einführung seines „Versprechens an die Mitarbeiter", der Verpflichtung zum Aufbau einer besseren Zukunft durch das Fördern einer Kultur, die auf Vertrauen, bewusster Inklusion und Vielfalt sowie Eigenverantwortung beruht. Millikens Versprechen an die Mitarbeiter steht im Einklang mit seinem übergreifenden Ethik- und Compliance-Programm, die Welt durch die Verpflichtung zu Spitzenleistungen und kontinuierlichen Verbesserungen zielgerichtet zu beeinflussen.

„Wenn wir mit Integrität und Transparenz handeln, setzen wir unser Engagement für ein ethisches Unternehmen weiter fort", so Kasel Knight, SVP und General Counsel und Leiter der Abteilung für Nachhaltigkeit bei Milliken. „Von der Art und Weise, wie wir unsere Mitarbeiter behandeln, bis hin zur Art und Weise, wie wir uns auf dem Markt engagieren, handeln wir in allem was wir tun, für die Menschheit."

Die Auszeichnung als eines der weltweit ethischsten Unternehmen basiert auf dem Ethisphere-eigenen Ethics Quotient®, einem umfangreichen Fragebogen, der von Unternehmen mehr als 240 Nachweise zu ihrer Ethikkultur, ihren Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG), ihrem Ethik- und Compliance-Programm, ihrer Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion sowie ihren Initiativen zur Unterstützung einer starken Wertschöpfungskette fordert. 2024 wurden 136 Unternehmen aus 20 Ländern und 44 Branchen ausgezeichnet.

„Jahr für Jahr sehen wir, dass Milliken eine erstklassige Kultur der Ethik und Integrität an den Tag legt", so Erica Salmon Byrne, Chief Strategy Officer und Executive Chair bei Ehtisphere. „Dieses Team zeigt nicht nur eine starke ethische Einstellung, sondern Milliken ist zudem bestrebt, seine Ehik- und Compliance-Praktiken kontinuierlich zu verbessern. Wir gratulieren Milliken zu seinem 18. Jahr als eines der weltweit ethischsten Unternehmen."

Die vollständige Liste der diesjährig ausgezeichneten Unternehmen finden Sie auf der World's Most Ethical Companies-Website (https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees).

Über Milliken

Milliken & Company ist ein weltweit führendes Fertigungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Materialwissenschaft liegt und das schon heute die Durchbrüche von morgen ermöglicht. Von branchenführenden Molekülen bis hin zu nachhaltigen Innovationen schafft Milliken Produkte, die das Leben der Menschen verbessern und seinen Kunden und Communities Lösungen bereitstellen. Mit Tausenden von Patenten und einem Portfolio, das Anwendungen in den Bereichen Textilien, Bodenbeläge, Spezialchemikalien und Gesundheitspflege umfasst, nutzt das Unternehmen den Gemeinschaftssinn für Integrität und Exzellenz, um die Welt für Generationen positiv zu beeinflussen. Erfahren Sie mehr über den Wissensdurst und die inspirierenden Lösungen von Milliken unter milliken.com, auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

Über Ethisphere

Ethisphere ist global führend für die Definition und Förderung von Standards für ethische Geschäftspraktiken, die Unternehmensmarken stärken, Vertrauen in den Markt schaffen und zum Geschäftserfolg beitragen. Ethisphere verfügt über fundiertes Fachwissen bei der Messung und Definition grundlegender ethischer Standards unter Verwendung datengestützter Erkenntnisse, die Unternehmen beim Aufbau einer starken Kultur der Ethik und Integrität unterstützen. Ethisphere würdigt herausragende Leistung mit seinem Anerkennungsprogramm World's Most Ethical Companies®, stellt über die „Business Ethics Leadership Alliance" (BELA) eine Gemeinschaft von Branchenexperten bereit und präsentiert Trends und Best Practices im Ethisphere-Magazine. Darüber hinaus trägt Ethispere dazu bei, die Unternehmensleistung durch datengestützte Bewertungen, Anleitungen und Benchmarking auf der Grundlage seiner einzigartigen Daten zu verbessern: durch einen Culture Quotient-Datensatz, der sich auf die ethische Kultur konzentriert und die ethischen Praktiken von mehr als 3 Millionen Arbeitnehmern weltweit umfasst, und den Ethics Quotient-Datensatz mit mehr als 240 Datenpunkten, die die Ethik-, Compliance-, Sozial- und Governance-Praktiken der weltweit ethischsten Unternehmen beleuchten. Weitere Informationen finden Sie auf https://ethisphere.com.

