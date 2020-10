MIM Software Inc. annuncia l'approvazione del Marchio CE per la Ricostruzione SPECT quantitativa

CLEVELAND, 20 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- MIM Software Inc., fornitore leader a livello globale di software di imaging medicale, ha annunciato di avere ottenuto l'approvazione del Marchio CE per il suo prodotto di ricostruzione SPECT quantitativa, SPECTRA Quant™. Ha inoltre ricevuto l'approvazione per il suo metodo di ricostruzione SPECT indipendente dal fornitore, SPECTRA Recon™. L'approvazione del Marchio CE presenta uno strumento di ricostruzione SPECT/CT quantitativa indipendente dal fornitore per medici in Europa.

La combinazione di SPECTRA Quant e SPECTRA Recon fornisce una piattaforma SPECT indipendente dal fornitore che può essere utilizzata con fotocamere SPECT/CT esistenti. La piattaforma consente la ricostruzione iterativa, la correzione dell'attenuazione basata su TC, la correzione della dispersione basata sulla finestra di energia, il recupero della risoluzione dipendente dalla profondità e la conversione dei conteggi in attività (Bq/ml e SUV).

"SPECTRA Quant e SPECTRA Recon rappresentano un'entusiasmante opportunità nella Medicina Nucleare, poiché la SPECT quantitativa svela migliori opportunità nel monitoraggio della risposta, nella diagnosi e nella prognosi oltre alle applicazioni per la dosimetria", ha affermato Aaron Nelson, MD, Chief Medical Officer di MIM Software Inc.

SPECTRA Quant e SPECTRA Recon fanno parte della soluzione completa di Medicina Nucleare di MIM Software, che consente a medici e tecnici di lavorare insieme attraverso l'uso di una piattaforma comune e di una serie di strumenti per PET/CT, SPECT, e MRI.

SPECTRA Quant è inoltre incluso con la soluzione di dosimetria personalizzata di MIM Software, MIM SurePlan™ MRT, che consente il calcolo delle dosi assorbite dalle procedure di Radioterapia Molecolare.

MIM Software metterà in evidenza SPECTRA Quant, SPECTRA Recon e la sua vasta gamma di altre soluzioni di Medicina Nucleare e Imaging Molecolare durante il 33° Annual EANM Congress, che si terrà virtualmente dal 22 al 30 ottobre. I partecipanti che desiderano vedere una dimostrazione possono visitare lo stand virtuale di MIM Software.

Informazioni su MIM Software Inc.

MIM Software Inc. si impegna a migliorare la cura del paziente fornendo soluzioni innovative di imaging nei settori della Radioterapia Oncologica, Radiologia, Medicina Nucleare, Neuroimaging e Imaging cardiaco. Con sede a Cleveland, OH, MIM Software è una società privata con uffici in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni su MIM Software, si prega di visitare www.mimsoftware.com.

