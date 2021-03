MIM Software Inc. otrzymuje oznaczenie CE dla oprogramowania wykrywającego kontury struktur w obrazach w oparciu o tzw. uczenie głębokie (deep learning)

CLEVELAND, 10 marca 2021 r. /PRNewswire/ -- MIM Software Inc., wiodący dostawca oprogramowania do obrazowania medycznego, poinformował dziś o otrzymaniu znaku zgodności CE dla swojego oprogramowania pod nazwą Contour ProtégéAI™, wykrywającego kontury struktur w obrazach, działającego w oparciu o tzw. uczenie głębokie (deep learning).

Contour ProtégéAI to praktyczne rozwiązanie do wykrywania konturów struktur, wykorzystujące algorytmy głębokiego uczenia do tworzenia precyzyjnych wstępnych wyników wymagających jedynie drobnej obróbki. Oprogramowanie pozwala na zaawansowaną segmentację i szybsze oraz skuteczniejsze wykrywanie konturów przy jednoczesnym zachowaniu precyzji.

Kluczowymi aspektami tworzenia produktu były opinie zwrotne od użytkowników oraz nacisk na nieustanne doskonalenie mechanizmu wykrywania konturów.

„Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci nieustannie starają się poprawiać sprawność działań klinicznych, przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokiej jakości opieki nad pacjentami – powiedział Andrew Nelson, dyrektor generalny MIM Software Inc. - Bardzo się cieszymy z możliwości udostępnienia naszego produktu Contour ProtégéAI szerszemu gronu odbiorców. Pozwoli to jeszcze bardziej ograniczyć trud związany z określaniem konturów w skali globalnej".

W lipcu 2020 r. oprogramowanie Contour ProtégéAI uzyskało od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dopuszczenie 510(k) na terenie Stanów Zjednoczonych.

MIM Software Inc.

Działalność MIM Software skupia się na poprawie opieki nad pacjentami poprzez dostarczanie zorientowanych na klienta, innowacyjnych rozwiązań z zakresu obrazowania, przepływu pracy i danych. MIM Software oferuje centralny pakiet oprogramowania, który pozwala na jednoczesne korzystanie z szeregu najlepszych narzędzi onkologicznych i zapewnienie wysokiej jakości leczenia oraz optymalne wykorzystanie danych.

MIM Software to prywatna firma o globalnym zasięgu, posiadająca siedzibę w Cleveland (Stan Ohio) i oddziały na całym świecie.

Więcej informacji na stronie MIM Software: www.mimsoftware.com .

